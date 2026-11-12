Meteo, le temperature minime di oggi 12 Novembre: +6°C a Cuneo, +24°C a Palermo

Il ciclone Charles sta raggiungendo l’Italia, dando avvio a una nuova e intensa fase di maltempo che nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre, interesserà soprattutto le regioni settentrionali e i versanti tirrenici, dove sono attese piogge diffuse, localmente molto abbondanti e accompagnate da possibili nubifragi. La perturbazione attraverserà piuttosto rapidamente la Penisola, ma non sarà seguita da un miglioramento duraturo, poiché già nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, un secondo impulso perturbato in discesa dal Nord Europa raggiungerà il nostro Paese, alimentando una nuova fase di instabilità con ulteriori precipitazioni, ancora una volta particolarmente insistenti sulle regioni del Nord e lungo il versante tirrenico.

La successione ravvicinata di questi due sistemi perturbati potrebbe determinare accumuli pluviometrici particolarmente elevati, con quantitativi complessivi che nelle aree maggiormente esposte potrebbero superare i 200 litri per metro quadrato, equivalenti a oltre 200 millimetri di pioggia, aumentando il rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche. A complicare ulteriormente il quadro meteorologico contribuirà il marcato rinforzo dei venti, con raffiche di burrasca su gran parte del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, accompagnate da mareggiate anche intense lungo le coste esposte. Una situazione che richiederà particolare attenzione soprattutto nei territori più vulnerabili, dove la persistenza delle precipitazioni e l’intensità del vento potrebbero determinare disagi e situazioni di criticità, rendendo fondamentale seguire gli aggiornamenti previsionali e le eventuali allerte diramate dalla Protezione Civile.

Le temperature minime di oggi, giovedì 12 novembre 2026:

+6°C a Cuneo

a Cuneo +8°C a Aosta

a Aosta +9°C a Alessandria, Asti, Torino, Varese

a Alessandria, Asti, Torino, Varese +10°C a Biella, Bologna, Bolzano, Forlì, Imola, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Trento

a Biella, Bologna, Bolzano, Forlì, Imola, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Trento +11°C a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Modena, Novara, Padova, Rimini, Vercelli, Verona, Vicenza

a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Modena, Novara, Padova, Rimini, Vercelli, Verona, Vicenza +12°C a Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia

a Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia +13°C a Enna, L’Aquila, Pesaro, Savona, Trieste

a Enna, L’Aquila, Pesaro, Savona, Trieste +14°C a Albenga, Arezzo, Campobasso, Frosinone, Isernia, Potenza, Terni

a Albenga, Arezzo, Campobasso, Frosinone, Isernia, Potenza, Terni +15°C a Catania, Imperia, Olbia, Siena

a Catania, Imperia, Olbia, Siena +16°C a Ancona, Iglesias, Perugia, Salerno, Siracusa, Teramo

a Ancona, Iglesias, Perugia, Salerno, Siracusa, Teramo +17°C a Alghero, Avellino, Bari, Brindisi, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Lanciano, Lecce, Matera, Pisa, Roma, Sassari, Taranto

a Alghero, Avellino, Bari, Brindisi, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Lanciano, Lecce, Matera, Pisa, Roma, Sassari, Taranto +18°C a Catanzaro, Cosenza, La Spezia, Latina, Napoli, Trapani

a Catanzaro, Cosenza, La Spezia, Latina, Napoli, Trapani +19°C a Agrigento, Chieti, Crotone, Termoli

a Agrigento, Chieti, Crotone, Termoli +20°C a Cagliari, Pescara, Vasto

a Cagliari, Pescara, Vasto +21°C a Carbonia, Messina, Patti, Reggio Calabria

a Carbonia, Messina, Patti, Reggio Calabria +23°C a Termini Imerese

a Termini Imerese +24°C a Palermo

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