Meteo, le temperature minime di oggi 13 Novembre: +6°C a Cuneo, +22°C a Vasto

Dopo il passaggio del ciclone Charles, che nella giornata di ieri ha investito l’Italia portando piogge abbondanti, temporali e forti venti, il nostro Paese si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo a causa dell’arrivo di un’altra perturbazione in discesa dal Nord Europa. Nel corso di oggi, venerdì 13 novembre, il peggioramento interesserà soprattutto l’Emilia-Romagna e le regioni del Centro-Sud, dove sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da temporali, con il rischio di accumuli pluviometrici particolarmente elevati nelle aree già interessate dalle abbondanti piogge delle ultime ore. La persistenza delle precipitazioni potrebbe favorire nuove situazioni di criticità idrogeologica e idraulica, soprattutto nei territori dove i terreni risultano ormai saturi d’acqua e i corsi d’acqua presentano livelli già elevati.

A rendere ancora più movimentata la situazione contribuiranno i forti venti, che continueranno a soffiare su buona parte della Penisola e sui mari circostanti, con raffiche localmente di burrasca e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Un graduale miglioramento è atteso nel corso di sabato 14 novembre, quando la perturbazione tenderà ad allontanarsi dall’Italia favorendo un’attenuazione delle precipitazioni e condizioni atmosferiche progressivamente più stabili su gran parte del territorio nazionale, sebbene qualche pioggia residua potrà ancora interessare le regioni meridionali, soprattutto nella prima parte della giornata.

Le temperature minime di oggi, venerdì 13 novembre 2026:

+6°C a Cuneo

a Cuneo +7°C a Aosta

a Aosta +8°C a Alessandria, Asti, Vercelli

a Alessandria, Asti, Vercelli +9°C a Biella, Torino

a Biella, Torino +10°C a Bologna, Bolzano, Cremona, Milano, Novara, Varese

a Bologna, Bolzano, Cremona, Milano, Novara, Varese +11°C a Bergamo, Brescia, Como, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

a Bergamo, Brescia, Como, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia +12°C a Padova, Pesaro, Rimini, Trento, Venezia, Verona, Vicenza

a Padova, Pesaro, Rimini, Trento, Venezia, Verona, Vicenza +13°C a Enna, Gorizia, Pordenone, Savona, Udine

a Enna, Gorizia, Pordenone, Savona, Udine +14°C a Campobasso, Genova, Trieste

a Campobasso, Genova, Trieste +15°C a Arezzo, Imperia, L’Aquila, La Spezia, Pisa, Potenza, Siena

a Arezzo, Imperia, L’Aquila, La Spezia, Pisa, Potenza, Siena +16°C a Firenze, Grosseto, Perugia

a Firenze, Grosseto, Perugia +17°C a Avellino, Frosinone, Isernia, Sassari, Siracusa

a Avellino, Frosinone, Isernia, Sassari, Siracusa +18°C a Agrigento, Ancona, Catania, Catanzaro, Lanciano, Latina, Matera, Terni

a Agrigento, Ancona, Catania, Catanzaro, Lanciano, Latina, Matera, Terni +19°C a Bari, Benevento, Cosenza, Iglesias, Lecce, Olbia, Roma, Teramo, Trapani

a Bari, Benevento, Cosenza, Iglesias, Lecce, Olbia, Roma, Teramo, Trapani +20°C a Brindisi, Carbonia, Chieti, Crotone, Messina, Napoli, Oristano, Reggio Calabria, Salerno, Taranto

a Brindisi, Carbonia, Chieti, Crotone, Messina, Napoli, Oristano, Reggio Calabria, Salerno, Taranto +21°C a Cagliari, Foggia, Palermo, Pescara, Termoli

a Cagliari, Foggia, Palermo, Pescara, Termoli +22°C a Vasto

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