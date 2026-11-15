Meteo, le temperature minime di oggi 15 Novembre: +1°C a Gorizia, +20°C a Palermo

Dopo la breve tregua di ieri, l’Italia torna a essere interessata dal passaggio di nuove perturbazioni atlantiche, che daranno origine a un’altra fase meteo particolarmente dinamica e instabile. Nel corso di oggi, domenica 15 novembre, un nuovo sistema perturbato raggiungerà soprattutto le regioni del Centro-Sud e la Sardegna, riportando piogge diffuse, rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da un deciso rinforzo della ventilazione. Ancora una volta saranno soprattutto le regioni del versante tirrenico a risentire maggiormente del peggioramento, con precipitazioni che potranno risultare localmente abbondanti e persistenti, in particolare nei settori maggiormente esposti alle correnti umide occidentali e sudoccidentali.

La fase di maltempo non si esaurirà con il passaggio della perturbazione odierna, poiché già nelle ore successive è atteso l’arrivo di un secondo impulso perturbato, meno intenso ma comunque in grado di provocare nuove precipitazioni sulle regioni tirreniche, prima di allontanarsi definitivamente entro la fine di lunedì 16 novembre. Anche nei giorni successivi, tuttavia, non si intravede una stabilizzazione duratura delle condizioni atmosferiche: secondo le attuali proiezioni modellistiche, il flusso di correnti atlantiche continuerà a interessare l’Europa meridionale e il Mediterraneo centrale probabilmente fino a venerdì 20 novembre, favorendo il rapido avvicendamento di ulteriori perturbazioni e mantenendo sull’Italia un contesto di spiccata variabilità, con frequenti occasioni di pioggia, pause asciutte generalmente temporanee e ventilazione a tratti sostenuta.

Le temperature minime di oggi, domenica 15 novembre 2026:

+1°C a Gorizia

a Gorizia +2°C a Treviso

a Treviso +3°C a Bolzano, Pordenone, Udine

a Bolzano, Pordenone, Udine +4°C a Aosta, Padova, Trento, Vicenza

a Aosta, Padova, Trento, Vicenza +5°C a Verona

a Verona +6°C a Arezzo, Asti, Biella, Bologna, Cremona, Cuneo, Reggio Emilia, Siena, Venezia

a Arezzo, Asti, Biella, Bologna, Cremona, Cuneo, Reggio Emilia, Siena, Venezia +7°C a Bergamo, Brescia, L’Aquila, Modena, Parma, Piacenza, Torino, Trieste, Varese, Vercelli

a Bergamo, Brescia, L’Aquila, Modena, Parma, Piacenza, Torino, Trieste, Varese, Vercelli +8°C a Alessandria, Campobasso, Como, Milano, Novara, Perugia, Pesaro, Potenza, Rimini

a Alessandria, Campobasso, Como, Milano, Novara, Perugia, Pesaro, Potenza, Rimini +9°C a Chieti, Firenze, Grosseto, Lanciano, Pisa, Teramo, Terni

a Chieti, Firenze, Grosseto, Lanciano, Pisa, Teramo, Terni +10°C a Ancona, Enna, Genova, La Spezia, Savona

a Ancona, Enna, Genova, La Spezia, Savona +11°C a Avellino, Benevento, Cosenza, Matera, Pescara

a Avellino, Benevento, Cosenza, Matera, Pescara +12°C a Foggia, Sassari, Siracusa, Termoli

a Foggia, Sassari, Siracusa, Termoli +13°C a Brindisi, Catania, Frosinone, Imperia, Roma

a Brindisi, Catania, Frosinone, Imperia, Roma +14°C a Bari, Catanzaro, Latina, Lecce, Taranto, Trapani

a Bari, Catanzaro, Latina, Lecce, Taranto, Trapani +15°C a Salerno

a Salerno +16°C a Alghero, Agrigento, Crotone, Napoli

a Alghero, Agrigento, Crotone, Napoli +17°C a Messina, Olbia, Oristano, Reggio Calabria

a Messina, Olbia, Oristano, Reggio Calabria +18°C a Carbonia, Iglesias

a Carbonia, Iglesias +19°C a Cagliari

a Cagliari +20°C a Palermo

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