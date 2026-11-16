Meteo, le temperature minime di oggi 16 Novembre: +3°C ad Asti, +19°C a Palermo

La circolazione atmosferica sull’Europa continua a essere dominata da un intenso e ondulato flusso di correnti occidentali, che favorisce il rapido susseguirsi di perturbazioni atlantiche dirette verso il continente, coinvolgendo con particolare frequenza anche l’Italia e il bacino del Mediterraneo centrale. Questa configurazione, caratterizzata da un’attiva circolazione depressionaria alle medie latitudini e dalla presenza di correnti umide di origine oceanica, sembra destinata a persistere anche nei prossimi giorni, mantenendo condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche e una stabilità atmosferica piuttosto precaria.

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli previsionali, nel corso della settimana dal 16 al 22 novembre, dopo il passaggio della perturbazione attualmente in transito, altri tre sistemi perturbati potrebbero raggiungere la nostra Penisola, determinando nuove fasi di maltempo con piogge, rovesci e locali temporali, intervallate da pause asciutte generalmente temporanee. Si prospetta quindi una settimana caratterizzata da frequenti cambiamenti delle condizioni meteorologiche, con il flusso atlantico destinato a mantenere un ruolo dominante e a ostacolare l’affermazione di una struttura anticiclonica stabile sul Mediterraneo.

Le temperature minime di oggi, lunedì 16 novembre 2026:

+3°C a Alessandria, Aosta, Asti, Bolzano, Cuneo

a Alessandria, Aosta, Asti, Bolzano, Cuneo +4°C a Varese

a Varese +5°C a Biella, Novara, Trento, Treviso, Vercelli

a Biella, Novara, Trento, Treviso, Vercelli +6°C a Bologna, Udine, Verona

a Bologna, Udine, Verona +7°C a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Gorizia, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Rimini, Torino, Vicenza

a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Gorizia, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Rimini, Torino, Vicenza +8°C a Venezia

a Venezia +9°C a Pesaro, Trieste

a Pesaro, Trieste +10°C a Ancona

a Ancona +11°C a Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, La Spezia

a Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, La Spezia +12°C a Pescara, Potenza

a Pescara, Potenza +13°C a Catania, Foggia, Grosseto, Perugia, Trapani

a Catania, Foggia, Grosseto, Perugia, Trapani +14°C a Bari, Latina, Sassari

a Bari, Latina, Sassari +15°C a Cosenza, Lecce, Olbia

a Cosenza, Lecce, Olbia +16°C a Roma

a Roma +17°C a Messina, Napoli, Reggio Calabria

a Messina, Napoli, Reggio Calabria +18°C a Cagliari

a Cagliari +19°C a Palermo

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