Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia nella giornata di oggi, martedì 17 novembre, dando origine a un altro rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, inizialmente sulle regioni settentrionali e successivamente, tra il pomeriggio e la sera, anche su quelle del Centro-Sud. Si tratterà di un sistema perturbato di intensità generalmente moderata, destinato ad attraversare piuttosto velocemente la nostra Penisola e ad allontanarsi già nel corso di mercoledì 18 novembre verso la regione balcanica, favorendo un progressivo miglioramento del tempo su gran parte del territorio nazionale. Le ultime precipitazioni saranno ancora possibili soprattutto sulle regioni del basso versante tirrenico, prima di un’attenuazione dei fenomeni e del ritorno di schiarite più ampie.

La tregua, tuttavia, sarà soltanto temporanea, poiché già giovedì 19 novembre è previsto l’arrivo di una seconda perturbazione atlantica, più intensa della precedente, che attraverserà rapidamente l’Italia riportando piogge e rovesci soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, maggiormente esposto all’afflusso delle correnti umide occidentali. Un elemento particolarmente significativo di questa fase meteorologica sarà rappresentato dalla ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali, con raffiche anche forti che accompagneranno il transito dei sistemi perturbati e contribuiranno a rendere i mari occidentali molto mossi o agitati. Particolare attenzione andrà riservata alle coste della Liguria, della Sardegna occidentale e delle regioni tirreniche, dove il moto ondoso potrà aumentare sensibilmente, determinando condizioni favorevoli a mareggiate, soprattutto nei tratti costieri maggiormente esposti ai venti e alle onde provenienti da ponente.

Le temperature minime di oggi, martedì 17 novembre 2026:

+2°C a Cuneo, Treviso

a Cuneo, Treviso +3°C a Cremona

a Cremona +4°C a Bolzano, Trento, Verona

a Bolzano, Trento, Verona +5°C a Bergamo, Piacenza, Vicenza

a Bergamo, Piacenza, Vicenza +6°C a Aosta, Brescia, Como, L’Aquila, Novara, Parma, Vercelli

a Aosta, Brescia, Como, L’Aquila, Novara, Parma, Vercelli +7°C a Asti, Bologna, Milano, Pesaro, Rimini, Torino, Venezia

a Asti, Bologna, Milano, Pesaro, Rimini, Torino, Venezia +8°C a Teramo, Udine

a Teramo, Udine +9°C a Campobasso, Grosseto

a Campobasso, Grosseto +10°C a Lanciano, Potenza, Trieste

a Lanciano, Potenza, Trieste +11°C a Ancona, Perugia, Pescara

a Ancona, Perugia, Pescara +12°C a Roma

a Roma +13°C a Bari, Firenze, Latina, Trapani

a Bari, Firenze, Latina, Trapani +14°C a Chieti, Cosenza, Lecce, Sassari

a Chieti, Cosenza, Lecce, Sassari +15°C a Benevento, Catania, Foggia, La Spezia, Pisa

a Benevento, Catania, Foggia, La Spezia, Pisa +16°C a Cagliari, Crotone, Genova, Napoli, Olbia

a Cagliari, Crotone, Genova, Napoli, Olbia +17°C a Iglesias

a Iglesias +19°C a Palermo, Reggio Calabria

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