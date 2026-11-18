La circolazione atmosferica sull’Italia continua a essere caratterizzata dal rapido susseguirsi di perturbazioni atlantiche, inserite in un intenso flusso di correnti occidentali che mantiene condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche su gran parte del Mediterraneo centrale. Nel corso di oggi, mercoledì 18 novembre, il sistema perturbato attualmente in fase di allontanamento determinerà ancora condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, dove saranno possibili piogge e rovesci sparsi, mentre al Centro-Nord si assisterà a un graduale miglioramento del tempo, con un’attenuazione delle precipitazioni e il ritorno di schiarite anche ampie. La tregua sarà tuttavia di breve durata, poiché già dalla serata si manifesteranno i primi segnali di un nuovo cambiamento, legato all’avvicinamento di un’altra perturbazione dall’Oceano Atlantico.

Giovedì 19 novembre è infatti atteso un nuovo e più organizzato peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni che, nel corso della giornata, potranno estendersi progressivamente a numerose regioni italiane, dal Nord fino al Sud, risultando localmente più intense e persistenti sui settori maggiormente esposti alle correnti umide occidentali e sudoccidentali. Il frequente transito dei sistemi perturbati sarà inoltre accompagnato da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche a tratti intense e un conseguente aumento del moto ondoso sui bacini di ponente, dove i mari potranno risultare molto mossi o agitati e non si esclude il rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 18 novembre 2026:

+5°C a Asti, Bergamo, Novara

a Asti, Bergamo, Novara +6°C a Aosta, Cuneo, Milano, Vercelli

a Aosta, Cuneo, Milano, Vercelli +7°C a Bologna, Cremona, Parma, Piacenza, Torino, Treviso

a Bologna, Cremona, Parma, Piacenza, Torino, Treviso +8°C a Brescia, Rimini, Venezia, Verona

a Brescia, Rimini, Venezia, Verona +9°C a Udine

a Udine +10°C a Pesaro

a Pesaro +11°C a Trieste

a Trieste +12°C a L’Aquila, Potenza

a L’Aquila, Potenza +13°C a Campobasso

a Campobasso +14°C a Ancona

a Ancona +15°C a Firenze, Perugia, Pisa, Trapani

a Firenze, Perugia, Pisa, Trapani +16°C a La Spezia, Latina, Lecce, Roma, Teramo, Terni

a La Spezia, Latina, Lecce, Roma, Teramo, Terni +17°C a Bari, Catania, Cosenza, Genova, Messina, Reggio Calabria, Sassari

a Bari, Catania, Cosenza, Genova, Messina, Reggio Calabria, Sassari +18°C a Benevento, Chieti, Napoli

a Benevento, Chieti, Napoli +19°C a Cagliari, Crotone, Foggia, Iglesias, Olbia, Termoli

a Cagliari, Crotone, Foggia, Iglesias, Olbia, Termoli +20°C a Pescara

a Pescara +22°C a Palermo

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