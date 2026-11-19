La circolazione atmosferica sull’Italia continua a essere dominata da un intenso flusso di correnti atlantiche, che favorisce il rapido susseguirsi di perturbazioni dirette verso il Mediterraneo centrale e mantiene condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche su gran parte della Penisola. Nel corso della giornata di oggi, giovedì 19 novembre, si conferma un nuovo e sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, determinato dall’arrivo di un sistema perturbato di origine oceanica che, soprattutto durante la mattinata e le prime ore del pomeriggio, porterà piogge diffuse e rovesci localmente anche di forte intensità sulle regioni del Centro-Nord, con fenomeni potenzialmente più abbondanti nei settori maggiormente esposti alle correnti umide occidentali e sudoccidentali.

La caratteristica principale di questa perturbazione sarà tuttavia rappresentata dalla notevole rapidità con cui attraverserà il territorio nazionale, spostandosi da ovest verso est sotto la spinta di una sostenuta circolazione atmosferica alle medie e alte quote. Di conseguenza, già nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo miglioramento del tempo, con precipitazioni in rapida attenuazione e successivo esaurimento sulle aree precedentemente interessate dal maltempo, accompagnate dal ritorno di schiarite anche ampie. Un elemento particolarmente significativo della giornata sarà inoltre costituito dalla forte ventilazione, con venti occidentali e sudoccidentali a tratti intensi e raffiche localmente molto forti, soprattutto sui rilievi, lungo le coste e sui bacini marittimi maggiormente esposti. Si tratterà dunque di un passaggio perturbato relativamente breve ma dinamicamente incisivo, durante il quale alle precipitazioni si accompagnerà una marcata intensificazione del vento, prima di un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della seconda parte della giornata.

Le temperature minime di oggi, giovedì 19 novembre 2026:

+4°C a Novara

a Novara +5°C a Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cuneo, Torino, Vercelli

a Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cuneo, Torino, Vercelli +6°C a Cremona, Milano, Parma, Piacenza, Trento, Treviso

a Cremona, Milano, Parma, Piacenza, Trento, Treviso +7°C a Aosta, Brescia, Verona

a Aosta, Brescia, Verona +9°C a Rimini, Udine, Venezia

a Rimini, Udine, Venezia +11°C a L’Aquila, Trieste

a L’Aquila, Trieste +13°C a Perugia

a Perugia +14°C a Campobasso, Firenze, Pesaro, Pisa, Potenza

a Campobasso, Firenze, Pesaro, Pisa, Potenza +15°C a La Spezia, Latina

a La Spezia, Latina +16°C a Bari, Roma, Sassari

a Bari, Roma, Sassari +17°C a Ancona, Benevento, Cosenza, Genova, Lecce, Napoli, Olbia, Salerno, Trapani

a Ancona, Benevento, Cosenza, Genova, Lecce, Napoli, Olbia, Salerno, Trapani +18°C a Catania, Chieti

a Catania, Chieti +19°C a Foggia, Iglesias, Messina, Termoli

a Foggia, Iglesias, Messina, Termoli +20°C a Cagliari, Crotone, Pescara

a Cagliari, Crotone, Pescara +21°C a Palermo, Reggio Calabria

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