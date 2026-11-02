Meteo, le temperature minime di oggi 2 Novembre: +1°C a Aosta, +15°C a Messina

Nelle ultime ore, un intenso vortice di bassa pressione si è ulteriormente approfondito sul Mediterraneo centrale, dando origine a una fase di maltempo diffuso che continuerà a interessare l’Italia anche nella giornata di oggi, lunedì 2 novembre. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da piogge abbondanti, rovesci temporaleschi, venti molto forti e un ulteriore calo delle temperature, con valori che si porteranno al di sotto delle medie stagionali soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove potranno registrarsi anomalie termiche negative anche di 3-4°C rispetto alla norma del periodo.

Le condizioni più perturbate sono attese soprattutto lungo il medio versante adriatico, sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori, dove le precipitazioni potranno risultare localmente molto intense e persistenti, aumentando il rischio di nubifragi, allagamenti e criticità idrogeologiche nelle aree maggiormente esposte. Il peggioramento sarà accompagnato anche da forti raffiche di vento e mari molto mossi o agitati, mentre sui rilievi appenninici l’aria fredda favorirà ulteriori nevicate, soprattutto alle quote più elevate.

Le temperature minime di oggi, lunedì 2 novembre 2026:

+1°C a Asti

a Asti +2°C a Alessandria, Torino, Vercelli

a Alessandria, Torino, Vercelli +4°C a Cremona, L’Aquila, Novara

a Cremona, L’Aquila, Novara +5°C a Campobasso, Milano, Piacenza

a Campobasso, Milano, Piacenza +6°C a Bergamo, Como, Parma, Potenza, Reggio Emilia, Varese

a Bergamo, Como, Parma, Potenza, Reggio Emilia, Varese +7°C a Biella, Bolzano, Chieti, Isernia, Lanciano, Siena, Teramo, Udine

a Biella, Bolzano, Chieti, Isernia, Lanciano, Siena, Teramo, Udine +8°C a Arezzo, Avellino, Bologna, Brescia, Frosinone, Padova, Perugia, Pescara, Pisa, Termoli, Verona, Vicenza

a Arezzo, Avellino, Bologna, Brescia, Frosinone, Padova, Perugia, Pescara, Pisa, Termoli, Verona, Vicenza +9°C a Benevento, Forlì, Grosseto, Iglesias, Latina, Modena, Pordenone, Sassari, Terni, Trapani

a Benevento, Forlì, Grosseto, Iglesias, Latina, Modena, Pordenone, Sassari, Terni, Trapani +10°C a Ancona, Cagliari, Firenze, Foggia, Matera, Roma, Trento

a Ancona, Cagliari, Firenze, Foggia, Matera, Roma, Trento +11°C a Bari, Cosenza, Enna, Gorizia, La Spezia, Napoli, Salerno, Savona, Trieste

a Bari, Cosenza, Enna, Gorizia, La Spezia, Napoli, Salerno, Savona, Trieste +12°C a Genova, Palermo

a Genova, Palermo +13°C a Brindisi, Catania, Crotone, Lecce, Olbia, Pesaro, Rimini, Siracusa, Taranto

a Brindisi, Catania, Crotone, Lecce, Olbia, Pesaro, Rimini, Siracusa, Taranto +14°C a Imperia

a Imperia +15°C a Messina, Reggio Calabria

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: