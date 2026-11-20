La circolazione atmosferica sull’Italia si avvia verso una temporanea fase di maggiore stabilità, dopo il passaggio delle intense perturbazioni atlantiche che negli ultimi giorni hanno interessato gran parte della Penisola. Nel corso di oggi, venerdì 20 novembre, si assisterà a un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni ormai in esaurimento e schiarite progressivamente più ampie, sebbene residue e isolate piogge potranno ancora interessare i settori interni delle regioni centrali. Il miglioramento diventerà più evidente nella giornata di sabato 21 novembre, quando è prevista una pausa pressoché generalizzata delle precipitazioni, accompagnata da condizioni prevalentemente soleggiate soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo l’intero versante adriatico, mentre altrove potranno ancora transitare annuvolamenti irregolari senza fenomeni significativi.

Questa parentesi di tempo più stabile avrà tuttavia una durata piuttosto limitata, poiché già domenica 22 novembre una nuova perturbazione atlantica, la numero 10 del mese, raggiungerà l’Italia, determinando un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il sistema perturbato, inserito in un flusso di correnti umide occidentali, favorirà un progressivo aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, con piogge e rovesci che potranno interessare soprattutto i settori maggiormente esposti all’afflusso delle masse d’aria oceaniche. Si conferma dunque una fase meteorologica caratterizzata dall’alternanza di brevi tregue e nuovi passaggi perturbati, espressione di una circolazione atlantica ancora particolarmente attiva sul Mediterraneo centrale, che continua a ostacolare l’affermazione di condizioni anticicloniche stabili e durature.

Le temperature minime di oggi, venerdì 20 novembre 2026:

+1°C a Asti, Vercelli

a Asti, Vercelli +2°C a Cremona

a Cremona +3°C a Torino, Trento

a Torino, Trento +4°C a Bergamo, Bolzano, Verona

a Bergamo, Bolzano, Verona +5°C a Brescia, Novara, Piacenza, Treviso

a Brescia, Novara, Piacenza, Treviso +6°C a Biella, Cuneo, Parma, Udine

a Biella, Cuneo, Parma, Udine +7°C a Bologna, L’Aquila, Milano

a Bologna, L’Aquila, Milano +8°C a Aosta, Venezia

a Aosta, Venezia +9°C a Campobasso

a Campobasso +10°C a Potenza, Trieste

a Potenza, Trieste +11°C a Latina

a Latina +12°C a La Spezia, Perugia, Roma

a La Spezia, Perugia, Roma +13°C a Genova, Rimini

a Genova, Rimini +14°C a Bari, Benevento, Firenze

a Bari, Benevento, Firenze +15°C a Cagliari, Chieti, Iglesias, Pisa, Termoli

a Cagliari, Chieti, Iglesias, Pisa, Termoli +16°C a Ancona, Cosenza, Foggia, Olbia, Pesaro, Pescara

a Ancona, Cosenza, Foggia, Olbia, Pesaro, Pescara +17°C a Lecce, Napoli, Trapani

a Lecce, Napoli, Trapani +18°C a Agrigento

a Agrigento +19°C a Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria

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