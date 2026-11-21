L’ultima decade di novembre sarà ancora dominata dalle perturbazioni atlantiche, alimentate da un intenso flusso di correnti umide e relativamente miti che continuerà a interessare l’Italia. Da qui alla fine del mese potrebbero transitare altre quattro o cinque perturbazioni, intervallate soltanto da brevi pause di maggiore stabilità, confermando una circolazione atmosferica particolarmente dinamica e poco favorevole a miglioramenti duraturi.

Il prossimo peggioramento è atteso già domenica 22 novembre, con effetti che si protrarranno anche nella giornata di lunedì 23. Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Centro-Nord, con possibili criticità tra Liguria, Toscana ed estremo Nord-Est, dove le piogge potrebbero risultare localmente abbondanti e persistenti. A rendere più insidiosa questa nuova fase perturbata contribuirà anche il forte rinforzo della ventilazione, con raffiche che potranno raggiungere localmente intensità tempestose, soprattutto lungo le coste esposte, sui mari occidentali e sui rilievi.

Le temperature minime di oggi, sabato 21 novembre 2026:

+0°C a Alessandria

a Alessandria +1°C a Vercelli

a Vercelli +2°C a Bergamo, Pavia, Piacenza

a Bergamo, Pavia, Piacenza +3°C a Bolzano, Brescia, Cremona, Milano, Novara, Parma, Trento

a Bolzano, Brescia, Cremona, Milano, Novara, Parma, Trento +4°C a Asti

a Asti +5°C Treviso

Treviso +6°C a Aosta, Biella, Venezia, Verona

a Aosta, Biella, Venezia, Verona +7°C a Cuneo, L’Aquila, Udine

a Cuneo, L’Aquila, Udine +9°C a Bologna, Campobasso, Latina, Potenza, Terni

a Bologna, Campobasso, Latina, Potenza, Terni +10°C a Iglesias, La Spezia, Trieste

a Iglesias, La Spezia, Trieste +11°C a Perugia, Rimini, Roma, Torino

a Perugia, Rimini, Roma, Torino +12°C a Sassari

a Sassari +13°C a Benevento

a Benevento +14°C a Bari, Cagliari, Catania, Chieti, Firenze, Genova, Lecce, Pescara, Teramo, Termoli

a Bari, Cagliari, Catania, Chieti, Firenze, Genova, Lecce, Pescara, Teramo, Termoli +15°C a Agrigento, Ancona, Cosenza, Foggia, Pesaro, Pisa

a Agrigento, Ancona, Cosenza, Foggia, Pesaro, Pisa +16°C a Crotone, Napoli, Olbia, Trapani

a Crotone, Napoli, Olbia, Trapani +17°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +18°C a Messina, Palermo

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