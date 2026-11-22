Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo l’Italia, dando il via a una fase di maltempo che nel corso di oggi, domenica 22 novembre, interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, dove sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche intense e persistenti, con accumuli pluviometrici che potrebbero risultare particolarmente abbondanti nelle aree maggiormente esposte alle correnti umide occidentali. Sull’arco alpino tornerà anche la neve, con nevicate che potranno spingersi al di sotto dei 1500 metri di quota, mentre il progressivo approfondimento del sistema depressionario favorirà un deciso rinforzo della ventilazione, con venti di burrasca soprattutto sui mari di ponente e il rischio di forti mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Il peggioramento non si esaurirà con la giornata odierna, poiché lunedì 23 novembre la stessa perturbazione continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche sulla Penisola, trasferendo progressivamente i suoi effetti verso le regioni centro-meridionali. In queste aree saranno ancora possibili piogge e rovesci sparsi, generalmente meno intensi rispetto a quelli previsti domenica al Centro-Nord, mentre altrove si assisterà a un graduale miglioramento, seppure in un contesto atmosferico ancora piuttosto dinamico e caratterizzato da una circolazione occidentale particolarmente attiva.

Le temperature minime di oggi, domenica 22 novembre 2026:

-1°C a Belluno

a Belluno +3°C a Bolzano, Treviso

a Bolzano, Treviso +4°C a Aosta, Cremona, L’Aquila, Parma, Trento, Verona

a Aosta, Cremona, L’Aquila, Parma, Trento, Verona +5°C a Alessandria, Bergamo, Bologna, Piacenza

a Alessandria, Bergamo, Bologna, Piacenza +6°C a Asti, Cuneo, Udine

a Asti, Cuneo, Udine +7°C a Milano, Torino, Venezia, Vercelli

a Milano, Torino, Venezia, Vercelli +8°C a Brescia, Novara

a Brescia, Novara +9°C a Campobasso, Iglesias, Potenza, Rimini

a Campobasso, Iglesias, Potenza, Rimini +10°C a Latina

a Latina +11°C a Bari, Benevento, Catania, Firenze, Perugia, Trieste

a Bari, Benevento, Catania, Firenze, Perugia, Trieste +12°C a Ancona, Cosenza, Pesaro, Pescara, Pisa, Roma

a Ancona, Cosenza, Pesaro, Pescara, Pisa, Roma +13°C a Cagliari, Chieti, Crotone, Genova, La Spezia, Lecce, Palermo, Sassari, Termoli, Trapani

a Cagliari, Chieti, Crotone, Genova, La Spezia, Lecce, Palermo, Sassari, Termoli, Trapani +14°C a Foggia, Olbia

a Foggia, Olbia +15°C a Messina, Napoli, Reggio Calabria

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