La perturbazione atlantica che nella giornata di ieri ha interessato gran parte dell’Italia, portando piogge diffuse e localmente intense soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, nevicate sull’arco alpino e forti venti di burrasca, si sta progressivamente allontanando verso l’Europa orientale. Nel corso di oggi, lunedì 23 novembre, saranno ancora possibili piogge e rovesci sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, ma con fenomeni generalmente meno intensi e in graduale attenuazione, mentre su buona parte della Penisola si assisterà a un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, accompagnato da schiarite sempre più ampie.

Questa fase di maggiore stabilità sarà tuttavia piuttosto breve, poiché martedì 24 novembre è prevista una temporanea tregua dal maltempo, con precipitazioni in prevalenza assenti e condizioni atmosferiche complessivamente più tranquille. Già a partire da mercoledì 25 novembre, però, una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà l’Italia, riportando un aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni su parte del territorio nazionale, confermando la persistenza di una circolazione occidentale ancora particolarmente dinamica, caratterizzata dal frequente alternarsi di sistemi perturbati e brevi intervalli di miglioramento.

Le temperature minime di oggi, lunedì 23 novembre 2026:

+1°C a Belluno, Cuneo

a Belluno, Cuneo +2°C a Bolzano

a Bolzano +3°C a Cremona, Vercelli

a Cremona, Vercelli +4°C a Alessandria, Asti, Bergamo, Trento, Treviso

a Alessandria, Asti, Bergamo, Trento, Treviso +5°C a Brescia, Udine

a Brescia, Udine +6°C a Milano, Novara, Parma, Piacenza, Torino, Verona

a Milano, Novara, Parma, Piacenza, Torino, Verona +7°C a Bologna, Como, Venezia

a Bologna, Como, Venezia +8°C a Campobasso, L’Aquila, Rimini, Trieste

a Campobasso, L’Aquila, Rimini, Trieste +9°C a La Spezia, Pesaro, Potenza

a La Spezia, Pesaro, Potenza +10°C a Ancona, Aosta, Chieti, Teramo

a Ancona, Aosta, Chieti, Teramo +11°C a Firenze, Latina, Nuoro, Siena

a Firenze, Latina, Nuoro, Siena +12°C a Benevento, Genova, Perugia, Pescara, Roma, Terni

a Benevento, Genova, Perugia, Pescara, Roma, Terni +13°C a Sassari

a Sassari +14°C a Foggia, Napoli, Siracusa, Termoli

a Foggia, Napoli, Siracusa, Termoli +15°C a Cagliari, Catania, Cosenza, Iglesias, Olbia

a Cagliari, Catania, Cosenza, Iglesias, Olbia +16°C a Bari, Trapani

a Bari, Trapani +17°C a Crotone, Lecce

a Crotone, Lecce +18°C a Messina, Palermo, Reggio Calabria

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