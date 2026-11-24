Dopo un temporaneo rialzo della pressione atmosferica nella giornata di oggi, martedì 24 novembre, che favorirà una breve attenuazione dell’instabilità e condizioni meteorologiche complessivamente più tranquille su buona parte del territorio nazionale, lo scenario tornerà rapidamente a cambiare già da mercoledì 25 novembre, quando una nuova e intensa perturbazione di origine atlantica raggiungerà l’Italia determinando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge diffuse e localmente di forte intensità, nuove nevicate sull’arco alpino e un sensibile rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali, accompagnato da un progressivo aumento del moto ondoso fino a rendere diversi bacini marittimi molto mossi o agitati.

Il passaggio del sistema perturbato sarà inoltre accompagnato da marcati contrasti termici tra le diverse aree della Penisola, poiché le correnti meridionali richiameranno masse d’aria relativamente miti verso le regioni del Centro-Sud, favorendo un nuovo aumento delle temperature che potranno riportarsi localmente al di sopra delle medie stagionali, mentre sulle regioni settentrionali persisterà l’influenza di aria più fredda nei bassi strati, mantenendo un contesto termico decisamente più invernale. Proprio al Nord, l’interazione tra l’umidità trasportata dalla perturbazione atlantica e il freddo preesistente potrà favorire nevicate sulle Alpi anche a quote inferiori ai 1.000 metri, soprattutto nelle vallate e nei settori montuosi dove le temperature rimarranno sufficientemente basse, delineando così una situazione meteorologica caratterizzata da forti differenze climatiche tra Nord e Sud, con condizioni più fredde e nevose sulle montagne settentrionali e un ambiente più mite, umido e ventoso sulle regioni meridionali.

Le temperature minime di oggi, martedì 24 novembre 2026:

+0°C a Belluno

a Belluno +1°C a Cuneo, Potenza, Trento

a Cuneo, Potenza, Trento +2°C a Aosta, Bolzano

a Aosta, Bolzano +3°C a Campobasso, Cremona, Gorizia

a Campobasso, Cremona, Gorizia +4°C a Benevento, Pesaro, Udine

a Benevento, Pesaro, Udine +5°C a Asti, Foggia, L’Aquila, Teramo

a Asti, Foggia, L’Aquila, Teramo +6°C a Alessandria, Bologna, Latina, Rimini, Treviso, Vercelli, Verona

a Alessandria, Bologna, Latina, Rimini, Treviso, Vercelli, Verona +7°C a Bari, Bergamo, Brescia, Como, Lecce, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Torino, Trieste, Venezia

a Bari, Bergamo, Brescia, Como, Lecce, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Torino, Trieste, Venezia +8°C a Chieti, Iglesias, Firenze, Sassari

a Chieti, Iglesias, Firenze, Sassari +9°C a Ancona, Milano, Roma

a Ancona, Milano, Roma +10°C a La Spezia

a La Spezia +11°C a Cagliari, Catania, Cosenza, Napoli, Olbia, Siracusa, Termoli

a Cagliari, Catania, Cosenza, Napoli, Olbia, Siracusa, Termoli +12°C a Genova

a Genova +13°C a Crotone

a Crotone +14°C a Agrigento

a Agrigento +16°C a Messina, Palermo, Reggio Calabria

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