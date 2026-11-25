Una nuova e intensa perturbazione di origine atlantica sta attraversando l’Italia e nel corso della giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove sono attese piogge diffuse e rovesci localmente di forte intensità, accompagnati da nuove nevicate sull’arco alpino. Proprio sulle Alpi, soprattutto durante le ore del mattino, l’interazione tra le precipitazioni e l’aria fredda presente nei bassi strati potrà favorire nevicate anche a quote inferiori ai 1.000 metri, in particolare nei settori montuosi e nelle vallate dove le temperature si manterranno sufficientemente basse. Il passaggio del sistema perturbato sarà inoltre accompagnato da marcati contrasti termici tra le diverse aree del Paese, poiché la circolazione atmosferica richiamerà verso le regioni meridionali masse d’aria relativamente calde, favorendo un sensibile aumento delle temperature con valori diffusamente superiori alle medie stagionali, mentre al Nord l’afflusso di correnti più fredde contribuirà a mantenere un contesto termico decisamente più invernale, con temperature localmente inferiori alla norma.

Nel corso di giovedì 26 novembre, la perturbazione proseguirà gradualmente il proprio movimento verso levante, dirigendosi in direzione della Penisola Balcanica, ma prima di abbandonare definitivamente il territorio italiano continuerà a determinare condizioni di moderato maltempo su diverse regioni del Centro-Sud, dove saranno ancora possibili piogge e rovesci, seppure con una tendenza alla progressiva attenuazione dei fenomeni. Sulle regioni settentrionali, invece, l’allontanamento del sistema perturbato favorirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni in diminuzione e schiarite sempre più ampie, delineando una situazione caratterizzata da un progressivo trasferimento dell’instabilità verso i settori centro-meridionali della Penisola e da una persistente differenza termica tra un Nord più freddo e un Sud ancora relativamente mite.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 25 novembre 2026:

+2°C a Aosta

a Aosta +3°C a Belluno, Bolzano

a Belluno, Bolzano +4°C a Cuneo, Trento

a Cuneo, Trento +5°C a Treviso, Udine

a Treviso, Udine +6°C a L’Aquila, Parma, Potenza, Torino

a L’Aquila, Parma, Potenza, Torino +7°C a Alessandria, Asti, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso, Foggia, Milano, Novara, Olbia, Piacenza, Venezia, Vercelli, Verona

a Alessandria, Asti, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso, Foggia, Milano, Novara, Olbia, Piacenza, Venezia, Vercelli, Verona +8°C a Bari, Chieti, Cosenza, Pesaro, Pescara, Rimini, Siracusa, Trieste

a Bari, Chieti, Cosenza, Pesaro, Pescara, Rimini, Siracusa, Trieste +9°C a Catania, Iglesias, Lecce

a Catania, Iglesias, Lecce +10°C a Genova, Perugia

a Genova, Perugia +11°C a Ancona, Crotone, La Spezia, Terni

a Ancona, Crotone, La Spezia, Terni +12°C a Pisa, Termoli

a Pisa, Termoli +13°C a Firenze, Roma

a Firenze, Roma +14°C a Cagliari, Latina, Napoli

a Cagliari, Latina, Napoli +15°C a Palermo, Reggio Calabria, Trapani

a Palermo, Reggio Calabria, Trapani +16°C a Agrigento, Messina

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