La circolazione depressionaria attualmente presente in prossimità dell’Italia continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche anche nei prossimi giorni, mantenendo una situazione atmosferica piuttosto instabile e favorevole al passaggio di nuove precipitazioni. Un ulteriore cambiamento è previsto tra la serata di venerdì 27 novembre e il fine settimana, quando un nuovo impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale raggiungerà il bacino del Mediterraneo, contribuendo a rinvigorire la struttura depressionaria già presente e favorendo l’ingresso di masse d’aria decisamente più fredde di origine settentrionale.

Nel corso di sabato 28 e domenica 29 novembre, l’aria fredda tenderà progressivamente a estendersi a gran parte della Penisola, accompagnata da un sensibile rinforzo dei venti settentrionali, che accentueranno la sensazione di freddo soprattutto nelle zone maggiormente esposte. Le temperature subiranno una diminuzione diffusa da Nord a Sud, riportandosi in molte regioni su valori inferiori alle medie stagionali e favorendo un contesto meteorologico dalle caratteristiche più propriamente invernali, mentre la persistenza della circolazione depressionaria potrà mantenere condizioni di instabilità soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle correnti fredde.

Le temperature minime di oggi, giovedì 26 novembre 2026:

+2°C a Aosta

a Aosta +4°C a Bolzano

a Bolzano +5°C a Belluno, Cuneo

a Belluno, Cuneo +6°C a Asti, Torino, Trento

a Asti, Torino, Trento +7°C a Alessandria, Bergamo, Bologna, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Udine, Vercelli

a Alessandria, Bergamo, Bologna, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Udine, Vercelli +8°C a Brescia, Como, Rimini, Treviso, Trieste

a Brescia, Como, Rimini, Treviso, Trieste +9°C a Genova, Venezia, Verona

a Genova, Venezia, Verona +10°C a Campobasso, L’Aquila, La Spezia, Pesaro, Potenza, Sassari, Teramo

a Campobasso, L’Aquila, La Spezia, Pesaro, Potenza, Sassari, Teramo +11°C a Firenze, Perugia, Pescara, Pisa

a Firenze, Perugia, Pescara, Pisa +12°C a Ancona, Chieti, Olbia, Termoli

a Ancona, Chieti, Olbia, Termoli +13°C a Cagliari, Catania, Foggia, Trapani

a Cagliari, Catania, Foggia, Trapani +14°C a Benevento, Iglesias, Latina, Roma

a Benevento, Iglesias, Latina, Roma +15°C a Napoli, Palermo

a Napoli, Palermo +16°C a Bari, Lecce

a Bari, Lecce +17°C a Cosenza

a Cosenza +18°C a Agrigento

a Agrigento +19°C a Crotone, Messina, Reggio Calabria

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: