La circolazione depressionaria presente in prossimità dell’Italia continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche anche nei prossimi giorni, ricevendo un nuovo impulso perturbato dall’Europa nord-orientale a partire dalla serata di oggi, venerdì 27 novembre. L’arrivo di aria fredda accompagnata da intensi venti settentrionali favorirà un sensibile calo delle temperature su gran parte della Penisola, con valori diffusamente inferiori alle medie stagionali e una sensazione di freddo ulteriormente accentuata dalla ventilazione sostenuta.

Sul fronte delle precipitazioni persisteranno inizialmente condizioni di spiccata variabilità, con piogge e nevicate sui rilievi la cui distribuzione presenta ancora margini di incertezza, soprattutto nella giornata odierna. Durante il fine settimana, il progressivo spostamento della depressione verso la Grecia favorirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, inizialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, dove sono attese schiarite anche ampie. Lungo il versante adriatico, invece, potranno persistere condizioni di instabilità con piogge sparse e nevicate sull’Appennino generalmente oltre i 1100 metri di quota, in un contesto termico decisamente più freddo.

Le temperature minime di oggi, venerdì 27 novembre 2026:

-1°C a Cuneo

a Cuneo +0°C a Aosta

a Aosta +3°C a Asti, Bolzano, Novara, Trento, Vercelli

a Asti, Bolzano, Novara, Trento, Vercelli +4°C a Alessandria, Biella, Torino, Treviso

a Alessandria, Biella, Torino, Treviso +5°C a Belluno, L’Aquila, Udine, Trieste

a Belluno, L’Aquila, Udine, Trieste +6°C a Bologna, Venezia

a Bologna, Venezia +7°C a Bergamo, Campobasso, Iglesias, Latina, Milano, Parma, Verona

a Bergamo, Campobasso, Iglesias, Latina, Milano, Parma, Verona +8°C a Brescia, La Spezia, Piacenza, Pisa, Potenza, Rimini, Sassari, Trapani

a Brescia, La Spezia, Piacenza, Pisa, Potenza, Rimini, Sassari, Trapani +9°C a Benevento, Genova, Pesaro, Teramo

a Benevento, Genova, Pesaro, Teramo +10°C a Ancona, Cagliari, Chieti, Firenze, Olbia, Perugia, Pescara

a Ancona, Cagliari, Chieti, Firenze, Olbia, Perugia, Pescara +11°C a Matera, Roma

a Matera, Roma +12°C a Bari, Foggia, Napoli, Termoli

a Bari, Foggia, Napoli, Termoli +13°C a Agrigento, Catania, Cosenza

a Agrigento, Catania, Cosenza +14°C a Lecce, Palermo

a Lecce, Palermo +15°C a Crotone

a Crotone +16°C a Messina, Reggio Calabria

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