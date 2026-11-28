La circolazione depressionaria attualmente presente sull’Italia continua a essere alimentata dall’arrivo di un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale, destinato a estendersi progressivamente su gran parte della Penisola durante questo ultimo fine settimana di novembre. L’afflusso freddo sarà accompagnato da intensi venti settentrionali, responsabili di un sensibile calo delle temperature, che tenderanno a portarsi diffusamente al di sotto delle medie stagionali, mentre la ventilazione sostenuta accentuerà ulteriormente la sensazione di freddo.

Sul fronte meteorologico persisteranno condizioni di spiccata variabilità, con annuvolamenti e precipitazioni concentrati prevalentemente lungo il versante del medio Adriatico e sulle regioni meridionali, dove saranno possibili piogge e nevicate sui rilievi appenninici. Sul resto della Penisola prevarranno condizioni più asciutte, alternate a schiarite anche ampie, mentre nel corso di domenica 29 novembre è attesa una graduale attenuazione dell’instabilità, pur in un contesto termico ancora decisamente freddo.

Le temperature minime di oggi, sabato 28 novembre 2026:

-2°C a Sondrio

a Sondrio -1°C a Aosta

a Aosta +1°C a Cuneo, Treviso, Vercelli

a Cuneo, Treviso, Vercelli +2°C a Belluno, Bergamo, Bolzano, Trento

a Belluno, Bergamo, Bolzano, Trento +3°C a Novara, Udine, Verona

a Novara, Udine, Verona +4°C a Asti, Bologna, Torino, Venezia

a Asti, Bologna, Torino, Venezia +5°C a Benevento, Campobasso, Potenza, Trieste

a Benevento, Campobasso, Potenza, Trieste +6°C a Alessandria, Brescia, L’Aquila, Milano, Parma, Pisa, Rimini

a Alessandria, Brescia, L’Aquila, Milano, Parma, Pisa, Rimini +7°C a Perugia, Pesaro, Piacenza

a Perugia, Pesaro, Piacenza +8°C a Chieti, Firenze, Latina

a Chieti, Firenze, Latina +9°C a Ancona, Cosenza, Roma, Sassari

a Ancona, Cosenza, Roma, Sassari +10°C a Catania, Catanzaro, Foggia, Genova, Olbia, Pescara

a Catania, Catanzaro, Foggia, Genova, Olbia, Pescara +11°C a Bari, Cagliari, La Spezia, Napoli, Siracusa, Termoli, Trapani

a Bari, Cagliari, La Spezia, Napoli, Siracusa, Termoli, Trapani +12°C a Agrigento

a Agrigento +13°C a Iglesias, Lecce, Reggio Calabria

a Iglesias, Lecce, Reggio Calabria +14°C a Crotone, Messina, Palermo

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