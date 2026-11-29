L’aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale continua a propagarsi su gran parte dell’Italia, accompagnata da intensi venti settentrionali che favoriscono un generale abbassamento delle temperature, con valori localmente inferiori alle medie stagionali e una sensazione di freddo ulteriormente accentuata dalla ventilazione sostenuta. Sul fronte meteorologico prevalgono condizioni stabili e prevalentemente soleggiate al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre lungo il medio Adriatico, al Sud e in Sicilia persistono annuvolamenti e condizioni di instabilità, con piogge sparse e nevicate sui rilievi appenninici, sebbene le precipitazioni siano destinate ad attenuarsi gradualmente nel corso della giornata.

Per lunedì 30 novembre è previsto un nuovo aumento della nuvolosità sulle regioni centro-settentrionali, legato al passaggio marginale di una perturbazione in transito sull’Europa centrale. Si tratterà tuttavia di un cambiamento prevalentemente nella copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative, mentre le temperature si manterranno su valori generalmente consoni alla stagione.

Le temperature minime di oggi, domenica 29 novembre 2026:

-4°C a Belluno

a Belluno -3°C a Aosta

a Aosta -1°C a Alessandria, Asti, Trento, Vercelli

a Alessandria, Asti, Trento, Vercelli +0°C a Bolzano, Treviso

a Bolzano, Treviso +1°C a Bergamo, Cuneo, Novara

a Bergamo, Cuneo, Novara +2°C a Parma, Piacenza, Udine, Verona

a Parma, Piacenza, Udine, Verona +3°C a Biella, Brescia, Campobasso, L’Aquila, Potenza, Torino

a Biella, Brescia, Campobasso, L’Aquila, Potenza, Torino +4°C a Bologna, Frosinone

a Bologna, Frosinone +5°C a Cosenza, Iglesias, Milano, Pisa, Venezia

a Cosenza, Iglesias, Milano, Pisa, Venezia +6°C a Chieti, Olbia, Oristano, Perugia, Pesaro, Rimini, Trieste

a Chieti, Olbia, Oristano, Perugia, Pesaro, Rimini, Trieste +7°C a Firenze, La Spezia, Teramo

a Firenze, La Spezia, Teramo +8°C a Benevento, Foggia, Pescara, Roma, Sassari

a Benevento, Foggia, Pescara, Roma, Sassari +9°C a Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Napoli

a Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Napoli +10°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +11°C a Agrigento, Crotone, Lecce, Messina, Termoli, Trapani

a Agrigento, Crotone, Lecce, Messina, Termoli, Trapani +13°C a Palermo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: