Meteo, le temperature minime di oggi 3 Novembre: +0°C a Cuneo, +16°C a Trapani

Il vortice di bassa pressione che nella giornata di ieri, lunedì 2 novembre, ha interessato gran parte dell’Italia, provocando piogge intense, temporali, grandinate, venti molto forti, mari agitati e temperature inferiori alle medie stagionali, tenderà ad allontanarsi definitivamente verso i Balcani nel corso di oggi, martedì 3 novembre, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo una fase di maltempo particolarmente intensa, che ha coinvolto soprattutto le regioni del versante adriatico e del Centro-Sud.

Le ultime precipitazioni residue si concentreranno prevalentemente sulle regioni meridionali, in particolare tra Puglia, Basilicata e Calabria, dove saranno ancora possibili piogge e rovesci sparsi, soprattutto durante la mattinata, prima di una graduale attenuazione dei fenomeni entro il pomeriggio. Sul Centro-Nord, invece, il miglioramento risulterà già piuttosto evidente, con precipitazioni generalmente assenti e condizioni atmosferiche più stabili, anche se la nuvolosità potrà mantenersi abbastanza diffusa su diverse regioni, alternandosi a qualche schiarita. Anche i venti tenderanno progressivamente ad attenuarsi, pur potendo risultare ancora localmente sostenuti sui settori maggiormente esposti, mentre il moto ondoso dei mari sarà in graduale diminuzione. Si aprirà così una fase meteo decisamente più tranquilla per gran parte dell’Italia, con il progressivo esaurimento degli effetti della perturbazione che ha caratterizzato questo movimentato inizio di novembre.

Le temperature minime di oggi, martedì 3 novembre 2026:

+0°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +1°C a Alessandria, Asti, Vercelli

a Alessandria, Asti, Vercelli +3°C a Torino

a Torino +4°C a Cremona

a Cremona +5°C a Bolzano

a Bolzano +6°C a Bergamo, L’Aquila, Novara, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Varese

a Bergamo, L’Aquila, Novara, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Varese +7°C a Biella, Como, Parma, Pordenone, Potenza, Verona, Vicenza

a Biella, Como, Parma, Pordenone, Potenza, Verona, Vicenza +8°C a Campobasso, Gorizia, Latina, Milano, Padova, Siena

a Campobasso, Gorizia, Latina, Milano, Padova, Siena +9°C a Bologna, Brescia, Cosenza, Frosinone, Modena, Pisa, Udine

a Bologna, Brescia, Cosenza, Frosinone, Modena, Pisa, Udine +10°C a Chieti, Forlì, Lanciano, Matera, Olbia, Sassari

a Chieti, Forlì, Lanciano, Matera, Olbia, Sassari +11°C a Avellino, Grosseto, Isernia, Perugia, Rimini, Teramo, Trieste

a Avellino, Grosseto, Isernia, Perugia, Rimini, Teramo, Trieste +12°C a Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Crotone, Firenze, Foggia, Imperia, La Spezia, Lecce, Pescara, Taranto, Termoli

a Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Crotone, Firenze, Foggia, Imperia, La Spezia, Lecce, Pescara, Taranto, Termoli +13°C a Ancona, Enna, Iglesias, Pesaro, Reggio Calabria, Roma, Savona, Terni

a Ancona, Enna, Iglesias, Pesaro, Reggio Calabria, Roma, Savona, Terni +14°C a Albenga, Genova, Napoli

a Albenga, Genova, Napoli +15°C a Agrigento, Messina, Palermo, Salerno, Siracusa

a Agrigento, Messina, Palermo, Salerno, Siracusa +16°C a Catania, Trapani

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