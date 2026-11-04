Meteo, le temperature minime di oggi 4 Novembre: +6°C a Potenza, +16°C a Messina

Dopo il maltempo intenso che ha caratterizzato i primi giorni di novembre, l’Italia si prepara a vivere una breve tregua nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, con condizioni meteorologiche generalmente più tranquille su gran parte del territorio nazionale, anche se non mancheranno annuvolamenti a tratti estesi e qualche fenomeno isolato. Si tratterà tuttavia di una pausa temporanea, perché già da giovedì 5 novembre una nuova perturbazione in avvicinamento da ovest inizierà a influenzare il tempo sulle regioni occidentali della Penisola, riportando le prime precipitazioni soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle aree maggiormente esposte alle correnti umide.

Il peggioramento entrerà nella sua fase più significativa venerdì 6 novembre, quando il sistema perturbato raggiungerà più direttamente l’Italia, favorendo il ritorno di piogge diffuse e rovesci localmente intensi soprattutto al Nord-Ovest, sulle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori. Nel corso di sabato 7 novembre, il sistema perturbato tenderà progressivamente a spostarsi verso levante, trasferendo la fase più instabile soprattutto sulle regioni meridionali e lungo il medio versante adriatico.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 4 novembre 2026:

+6°C a Aosta, Potenza

a Aosta, Potenza +7°C a Campobasso, Cremona, Isernia, L’Aquila, Vicenza

a Campobasso, Cremona, Isernia, L’Aquila, Vicenza +8°C a Bologna, Bolzano, Cuneo, Enna, Padova, Siena, Teramo

a Bologna, Bolzano, Cuneo, Enna, Padova, Siena, Teramo +9°C a Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Forlì, Matera, Parma, Piacenza, Pisa, Pordenone, Reggio Emilia, Rimini, Terni, Trento, Varese, Vercelli

a Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Forlì, Matera, Parma, Piacenza, Pisa, Pordenone, Reggio Emilia, Rimini, Terni, Trento, Varese, Vercelli +10°C a Brescia, Chieti, Como, Firenze, Frosinone Gorizia, Lanciano, Latina, Modena, Novara, Pesaro, Pordenone, Torino, Trieste, Udine, Verona

a Brescia, Chieti, Como, Firenze, Frosinone Gorizia, Lanciano, Latina, Modena, Novara, Pesaro, Pordenone, Torino, Trieste, Udine, Verona +11°C a Alessandria, Ancona, Arezzo, Avellino, Catania, Foggia, Grosseto, La Spezia, Lecce, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Siracusa, Trapani

a Alessandria, Ancona, Arezzo, Avellino, Catania, Foggia, Grosseto, La Spezia, Lecce, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Siracusa, Trapani +12°C a Bari, Cosenza, Savona, Termoli

a Bari, Cosenza, Savona, Termoli +13°C a Catanzaro, Lamezia Terme, Taranto

a Catanzaro, Lamezia Terme, Taranto +14°C a Agrigento, Brindisi, Crotone, Napoli, Palermo, Salerno

a Agrigento, Brindisi, Crotone, Napoli, Palermo, Salerno +15°C a Genova, Imperia, Reggio Calabria

a Genova, Imperia, Reggio Calabria +16°C a Messina

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