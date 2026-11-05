Meteo, le temperature minime di oggi 5 Novembre: +4°C a Gorizia, +17°C a Palermo

Una nuova perturbazione in lento movimento verso est determinerà oggi, giovedì 5 novembre, un peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto sull’estremo Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, dove sono attese piogge e rovesci anche localmente intensi. Nel corso di venerdì 6 novembre, il sistema perturbato avanzerà gradualmente verso il Mediterraneo centrale, portando precipitazioni più diffuse e consistenti sulle regioni nord-occidentali ed estendendo il maltempo anche al versante tirrenico della Penisola.

La fase instabile proseguirà anche sabato 7 novembre, quando la perturbazione, spostandosi ulteriormente verso levante, coinvolgerà soprattutto il Nord-Est e gran parte delle regioni del Centro-Sud, con nuove piogge e rovesci di intensità variabile. Successivamente, il sistema tenderà ad allontanarsi dall’Italia, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Le temperature minime di oggi, giovedì 5 novembre 2026:

+4°C a Bolzano, Gorizia, L’Aquila

a Bolzano, Gorizia, L’Aquila +6°C a Aosta, Belluno, Campobasso, Cuneo, Isernia, Pordenone, Trento, Verona

a Aosta, Belluno, Campobasso, Cuneo, Isernia, Pordenone, Trento, Verona +7°C a Bergamo, Frosinone, Padova, Udine, Vicenza

a Bergamo, Frosinone, Padova, Udine, Vicenza +8°C a Asti, Bologna, Brescia, Cremona, Latina, Pesaro, Potenza, Sondrio, Terni, Torino, Varese

a Asti, Bologna, Brescia, Cremona, Latina, Pesaro, Potenza, Sondrio, Terni, Torino, Varese +9°C a Benevento, Biella, Como, Forlì, Matera, Novara, Parma, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Teramo, Venezia

a Benevento, Biella, Como, Forlì, Matera, Novara, Parma, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Teramo, Venezia +10°C a Alessandria, Arezzo, Avellino, Chieti, Firenze, Grosseto, Lanciano, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Piacenza, Trieste, Vercelli

a Alessandria, Arezzo, Avellino, Chieti, Firenze, Grosseto, Lanciano, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Piacenza, Trieste, Vercelli +11°C a Ancona, Catanzaro, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Rimini, Roma, Savona

a Ancona, Catanzaro, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Rimini, Roma, Savona +12°C a Bari, Brindisi, Genova, Iglesias

a Bari, Brindisi, Genova, Iglesias +13°C a Imperia, La Spezia, Pisa, Taranto, Vasto

a Imperia, La Spezia, Pisa, Taranto, Vasto +14°C a Cagliari, Carbonia, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Termoli

a Cagliari, Carbonia, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Termoli +15°C a Alghero, Sassari, Trapani

a Alghero, Sassari, Trapani +16°C a Catania, Messina, Oristano, Reggio Calabria, Siracusa

a Catania, Messina, Oristano, Reggio Calabria, Siracusa +17°C a Palermo

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