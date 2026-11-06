Meteo, le temperature minime di oggi 6 Novembre: +3°C a Bolzano, +18°C a Messina

Nella giornata di oggi, venerdì 6 novembre, un vortice depressionario in azione sul Mediterraneo centrale determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e rovesci che interesseranno il Nord-Ovest, l’Emilia e diverse regioni del Centro-Sud. Le precipitazioni coinvolgeranno inizialmente soprattutto la Liguria e le regioni tirreniche, dove potranno risultare localmente intense, per poi estendersi progressivamente ad altri settori della Penisola.

Nel corso di sabato 7 novembre, il maltempo tenderà a concentrarsi soprattutto sull’Emilia, sul medio versante adriatico e su parte del Lazio, con rovesci e temporali anche di una certa intensità, mentre al Sud i fenomeni saranno generalmente più isolati. Per domenica 8 novembre, gli ultimi aggiornamenti previsionali confermano un graduale miglioramento sulle regioni settentrionali, mentre una residua instabilità continuerà a interessare il medio Adriatico e parte del Sud, con ulteriori precipitazioni sparse destinate ad attenuarsi progressivamente.

Le temperature minime di oggi, venerdì 6 novembre 2026:

+3°C a Bolzano, Gorizia

a Bolzano, Gorizia +4°C a Campobasso, Pordenone, Potenza, Trento

a Campobasso, Pordenone, Potenza, Trento +5°C a Benevento, Padova, Udine, Vicenza

a Benevento, Padova, Udine, Vicenza +6°C a Aosta, Avellino, Cremona, Isernia

a Aosta, Avellino, Cremona, Isernia +7°C a Cuneo, L’Aquila, Reggio Emilia, Venezia

a Cuneo, L’Aquila, Reggio Emilia, Venezia +8°C a Arezzo, Asti, Biella, Bologna, Cosenza, Parma, Varese, Verona

a Arezzo, Asti, Biella, Bologna, Cosenza, Parma, Varese, Verona +9°C a Alessandria, Chieti, Firenze, Forlì, Lanciano, Matera, Modena, Novara, Piacenza, Siena, Torino, Trieste, Vercelli

a Alessandria, Chieti, Firenze, Forlì, Lanciano, Matera, Modena, Novara, Piacenza, Siena, Torino, Trieste, Vercelli +10°C a Bari, Bergamo, Brescia, Como, Foggia, Frosinone, Lecce, Perugia, Pescara, Salerno, Terni

a Bari, Bergamo, Brescia, Como, Foggia, Frosinone, Lecce, Perugia, Pescara, Salerno, Terni +11°C a Albenga, Ancona, Brindisi, Catanzaro, Enna, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Milano, Pesaro, Rimini, Roma, Savona, Teramo

a Albenga, Ancona, Brindisi, Catanzaro, Enna, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Milano, Pesaro, Rimini, Roma, Savona, Teramo +12°C a Latina, Pisa, Taranto, Termoli

a Latina, Pisa, Taranto, Termoli +13°C a Crotone, Iglesias, Sassari

a Crotone, Iglesias, Sassari +14°C a Carbonia, Lamezia Terme, Napoli

a Carbonia, Lamezia Terme, Napoli +15°C a Alghero, Cagliari

a Alghero, Cagliari +16°C a Olbia, Siracusa, Trapani

a Olbia, Siracusa, Trapani +17°C a Agrigento, Catania, Reggio Calabria

a Agrigento, Catania, Reggio Calabria +18°C a Messina, Palermo

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