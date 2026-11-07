Meteo, le temperature minime di oggi 7 Novembre: +5°C a Aosta, +17°C a Palermo

Il vortice di bassa pressione che sta attraversando lentamente l’Italia continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche su buona parte del territorio nazionale anche nella giornata di oggi, sabato 7 novembre, concentrando i fenomeni soprattutto lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali, dove saranno ancora possibili piogge e rovesci localmente intensi. La circolazione depressionaria tenderà poi a spostarsi progressivamente verso levante, fino ad allontanarsi in direzione della Penisola Balcanica entro domenica 8 novembre. Nel frattempo, le temperature si manterranno leggermente inferiori alle medie stagionali su diverse aree del Centro-Nord e in Puglia, contribuendo a mantenere un contesto meteorologico ancora piuttosto instabile.

La giornata di domenica 8 novembre sarà caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte dell’Italia, grazie a un temporaneo aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare le regioni dell’estremo Sud. Si tratterà, tuttavia, di una pausa di breve durata, perché già dalla serata di lunedì 9 novembre le correnti atlantiche torneranno a interessare la Penisola, favorendo l’ingresso di aria più mite e umida e il passaggio di nuovi impulsi perturbati. Si aprirà così una fase meteorologica più variabile e dinamica, caratterizzata dall’alternanza di annuvolamenti, precipitazioni e temporanee schiarite, con un progressivo ritorno delle perturbazioni soprattutto sulle regioni maggiormente esposte ai flussi occidentali.

Le temperature minime di oggi, sabato 7 novembre 2026:

+5°C a Aosta

a Aosta +6°C a Cuneo

a Cuneo +7°C a Bologna, Bolzano

a Bologna, Bolzano +8°C a Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Cremona, Forlì, Parma, Reggio Emilia, Siena, Torino, Varese, Verona, Vicenza

a Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Cremona, Forlì, Parma, Reggio Emilia, Siena, Torino, Varese, Verona, Vicenza +9°C a Alessandria, Arezzo, Campobasso, Como, Gorizia, Grosseto, L’Aquila, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Perugia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Rimini, Trento, Venezia, Vercelli

a Alessandria, Arezzo, Campobasso, Como, Gorizia, Grosseto, L’Aquila, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Perugia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Rimini, Trento, Venezia, Vercelli +10°C a Imperia, Isernia, La Spezia, Pisa, Pordenone, Trieste, Udine

a Imperia, Isernia, La Spezia, Pisa, Pordenone, Trieste, Udine +11°C a Ancona, Avellino, Benevento, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Lanciano, Lecce, Matera, Teramo, Terni

a Ancona, Avellino, Benevento, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Lanciano, Lecce, Matera, Teramo, Terni +12°C a Brindisi, Cagliari, Cosenza, Frosinone, Olbia, Pescara, Roma, Savona, Vasto

a Brindisi, Cagliari, Cosenza, Frosinone, Olbia, Pescara, Roma, Savona, Vasto +13°C a Bari, Catanzaro, Foggia, Iglesias, Napoli, Salerno, Taranto

a Bari, Catanzaro, Foggia, Iglesias, Napoli, Salerno, Taranto +14°C a Crotone, Lamezia Terme, Latina, Termoli

a Crotone, Lamezia Terme, Latina, Termoli +15°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +16°C a Messina, Reggio Calabria

a Messina, Reggio Calabria +17°C a Palermo

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