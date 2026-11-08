Meteo, le temperature minime di oggi 8 Novembre: +5°C a Aosta, +17°C a Messina

La giornata di oggi, domenica 8 novembre, sarà caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte dell’Italia, grazie al progressivo allontanamento verso i Balcani della perturbazione che ha interessato il nostro Paese nelle ultime ore. Nonostante la presenza di una nuvolosità ancora piuttosto diffusa, il tempo si manterrà prevalentemente asciutto su buona parte del territorio nazionale, con schiarite anche ampie su alcune regioni e soltanto qualche residua precipitazione all’estremo Sud, dove continueranno a manifestarsi gli ultimi effetti della circolazione depressionaria in fase di esaurimento.

Anche la prima parte di lunedì 9 novembre trascorrerà generalmente all’insegna di condizioni asciutte, ma si tratterà soltanto di una breve pausa prima del ritorno delle perturbazioni atlantiche. Già nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata, infatti, una nuova perturbazione, la terza del mese di novembre, raggiungerà le regioni settentrionali, determinando un progressivo aumento della nuvolosità e l’arrivo delle prime piogge. Il sistema perturbato entrerà maggiormente nel vivo nella giornata di martedì 10 novembre, quando il peggioramento si estenderà soprattutto alle regioni centrali e alla Sardegna, dove sono attese nuove precipitazioni, localmente anche sotto forma di rovescio, segnando l’inizio di una fase meteorologica più dinamica e instabile, dominata dal ritorno delle correnti umide occidentali e dal passaggio di nuovi fronti perturbati sul Mediterraneo centrale.

Le temperature minime di oggi, domenica 8 novembre 2026:

+5°C a Aosta

a Aosta +6°C a Frosinone, L’Aquila, Latina, Olbia, Potenza

a Frosinone, L’Aquila, Latina, Olbia, Potenza +7°C a Alghero, Arezzo, Avellino, Como, Gorizia, Grosseto, Isernia

a Alghero, Arezzo, Avellino, Como, Gorizia, Grosseto, Isernia +8°C a Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Cremona, Cuneo, Firenze, Iglesias, Padova, Perugia, Pordenone, Siena, Torino, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Vicenza

a Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Cremona, Cuneo, Firenze, Iglesias, Padova, Perugia, Pordenone, Siena, Torino, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Vicenza +9°C a Alessandria, Brescia, Campobasso, Enna, Forlì, Modena, Novara, Parma, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Sassari, Terni, Trento, Trieste, Verona

a Alessandria, Brescia, Campobasso, Enna, Forlì, Modena, Novara, Parma, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Sassari, Terni, Trento, Trieste, Verona +10°C a Ancona, Milano, Oristano, Pisa

a Ancona, Milano, Oristano, Pisa +11°C a Benevento, Carbonia, Chieti, Lanciano, Savona, Teramo, Trapani

a Benevento, Carbonia, Chieti, Lanciano, Savona, Teramo, Trapani +12°C a Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Genova, Imperia, Lamezia Terme, La Spezia, Matera, Pescara, Vasto

a Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Genova, Imperia, Lamezia Terme, La Spezia, Matera, Pescara, Vasto +13°C a Foggia, Salerno

a Foggia, Salerno +14°C a Bari, Lecce, Napoli, Siracusa, Taranto, Termoli

a Bari, Lecce, Napoli, Siracusa, Taranto, Termoli +15°C a Brindisi, Crotone

a Brindisi, Crotone +16°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +17°C a Messina

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