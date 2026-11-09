Meteo, le temperature minime di oggi 9 Novembre: +2°C a L’Aquila, +16°C a Cagliari

Sull’Italia si apre una fase meteorologica particolarmente dinamica, dominata dal ritorno delle correnti umide e miti di origine atlantica, che favoriranno il passaggio di diverse perturbazioni accompagnate da piogge, rovesci e venti in rinforzo. Già oggi, lunedì 9 novembre, un primo sistema perturbato raggiungerà le regioni settentrionali e la Toscana, con precipitazioni che nella giornata di martedì 10 si estenderanno anche al resto del Centro e a parte del Sud, mentre mercoledì 11 saranno ancora possibili fenomeni residui, alternati a temporanee schiarite.

La tregua sarà però di breve durata, perché gli ultimi aggiornamenti confermano un peggioramento più intenso per giovedì 12 novembre, quando una robusta perturbazione atlantica potrebbe portare piogge abbondanti, localmente intense soprattutto al Centro-Nord, e venti meridionali fino a burrascosi. Il richiamo di aria più mite favorirà inoltre un aumento delle temperature, particolarmente evidente al Centro-Sud e lungo i versanti adriatici.

Le temperature minime di oggi, lunedì 9 novembre 2026:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Aosta, Vercelli

a Aosta, Vercelli +5°C a Biella, Campobasso, Gorizia, Pordenone, Vicenza

a Biella, Campobasso, Gorizia, Pordenone, Vicenza +6°C a Asti, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Frosinone, Isernia, Novara, Padova, Potenza, Trento, Udine, Verona

a Asti, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Frosinone, Isernia, Novara, Padova, Potenza, Trento, Udine, Verona +7°C a Avellino, Benevento, Brescia, Como, Cremona, Enna, Torino

a Avellino, Benevento, Brescia, Como, Cremona, Enna, Torino +8°C a Alessandria, Latina, Olbia, Pesaro, Teramo, Varese, Venezia

a Alessandria, Latina, Olbia, Pesaro, Teramo, Varese, Venezia +9°C a Bologna, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Trieste

a Bologna, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Trieste +10°C a Arezzo, Caltanissetta, Chieti, Iglesias, Lamezia Terme, Lanciano, Matera, Modena, Pisa, Roma, Siracusa

a Arezzo, Caltanissetta, Chieti, Iglesias, Lamezia Terme, Lanciano, Matera, Modena, Pisa, Roma, Siracusa +11°C a Ancona, Bari, Cosenza, Foggia, Perugia, Pescara, Siena, Terni, Vasto

a Ancona, Bari, Cosenza, Foggia, Perugia, Pescara, Siena, Terni, Vasto +12°C a Catania, Crotone, Firenze, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Oristano, Savona, Termoli, Trapani

a Catania, Crotone, Firenze, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Oristano, Savona, Termoli, Trapani +13°C a Brindisi, Carbonia, Catanzaro, Lecce, Napoli, Salerno, Sassari, Taranto

a Brindisi, Carbonia, Catanzaro, Lecce, Napoli, Salerno, Sassari, Taranto +14°C a Agrigento

a Agrigento +15°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +16°C a Cagliari, Messina

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