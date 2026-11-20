Oggi, venerdì 20 novembre, l’Italia si trova letteralmente spaccata a metà da una situazione meteo attuale che ha del clamoroso, offrendoci un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per comprendere la meraviglia della scienza atmosferica. Dopo le piogge torrenziali e il severo maltempo che hanno flagellato molte delle nostre province nei giorni scorsi, stiamo assistendo a un progressivo ma non definitivo miglioramento. Al meridione, in particolare, la coda della perturbazione continua a farsi sentire. In questo momento piove in Calabria, sotto una coltre di nubi dense che avvolge gran part della regione, seppur con precipitazioni moderate e costanti, fortunatamente prive di quei fenomeni estremi che hanno tenuto tutti col fiato sospeso.

Il clima, tuttavia, si mantiene ancora eccezionalmente mite su tutto il Centro e il Sud Italia, con i termometri che registrano valori diffusamente – ma di poco – superiori ai +20°C. Siamo però lontani dai picchi febbrili dei giorni scorsi, quando l’azione combinata di scirocco e garbino ha innescato violenti venti di caduta. Questo fenomeno, noto in meteorologia come favonio o foehn, comporta una forte compressione adiabatica dell’aria che, scendendo dai rilievi appenninici verso le coste, si secca e si surriscalda drasticamente, portando in alcune località le temperature massime a sfondare agilmente la soglia dei +27°C.

La magia e i contrasti del microclima italiano: l’inversione termica in pianura Padana

Spostandoci verso settentrione, il meteo al Nord ci regala oggi uno degli spettacoli più affascinanti e complessi della climatologia europea. In quota e sui rilievi splende un sole meraviglioso, eppure il cuore della pianura Padana è inghiottito da un fitto, grigio e impenetrabile strato di nebbia. Città come Crema, Cremona, Mantova, Carpi, Modena, Parma, Piacenza, Pavia e Vigevano vivono in un microcosmo freddo e umido, dove in pieno giorno i termometri non riescono a schiodarsi da valori compresi tra +6°C e +7°C. Questa è la magia dell’inversione termica, un fenomeno didatticamente perfetto: l’aria fredda, essendo più pesante, ristagna nei bassi strati della catena catino-padana, intrappolando l’umidità e bloccando i raggi solari. Nel frattempo, alle estremità della stessa pianura, la situazione è diametralmente opposta. A Cuneo, posizionata all’estremità orientale della pianura Padana e baciata dal sole, si registrano ben +19°C, mentre a Gorizia si toccano i +15°C. Avere quasi quindici gradi di differenza a poche decine di chilometri di distanza, all’interno della stessa macro-area geografica, è una peculiarità straordinaria che rende le previsioni meteo italiane tra le più difficili e affascinanti da stilare a livello globale.

Il fine settimana: sabato di transizione prima del ruggito artico

Per la giornata di domani, sabato 21 novembre, il quadro sinottico proporrà una situazione molto simile a quella odierna. Assisteremo a deboli piogge che bagneranno le coste del basso Tirreno, mantenendo un’atmosfera uggiosa in gran parte del Sud. Al Nord, invece, prevarranno ampie schiarite in quota, ma i cieli sereni notturni favoriranno un fortissimo irraggiamento di calore verso lo spazio, regalando diffuse brinate al mattino presto. Le foschie e le nebbie torneranno a farla da padrone nella pianura Padana, cristallizzando un contesto climatico che ormai profuma intensamente di inverno. Ma tutto questo non è che la calma prima della tempesta, un momento di transizione che ci traghetterà verso un epilogo settimanale decisamente turbolento. Il vero colpo di scena dell’inverno arriverà dopodomani, domenica 22 novembre. L’Italia intera sarà investita da una giornata di forte maltempo, con un asse di instabilità che travolgerà in pieno il Centro e il Nord.

Tempeste, neve e venti impetuosi: l’escalation della domenica

La domenica si trasformerà rapidamente in una vera e propria rassegna di fenomeni estremi. I modelli matematici confermano l’arrivo di tanta neve sulle Alpi già a partire dai 1.000 metri di quota, ma sarà il Piemonte a vivere le nevicate più spettacolari, con i fiocchi bianchi che si spingeranno fin verso i 700–800 metri, regalando accumuli abbondanti su tutto l’arco alpino occidentale e nord-occidentale. Nel frattempo, forti piogge spazzeranno l’intera pianura Padana, avvolgendola in una morsa di freddo crudo, per poi aggredire ferocemente la Liguria, la Toscana e l’Umbria. Entro la serata, il fronte perturbato scivolerà inesorabilmente verso il Lazio e la Campania, cancellando d’un colpo la mattinata mite e soleggiata che aveva illuso il Sud, dove nella prima parte del giorno si respirerà un’aria quasi primaverile con picchi termici vicini ai +25°C. Ma il vero protagonista della giornata sarà il vento impetuoso. Raffiche di maestrale dalla violenza inaudita si abbatteranno sulla Sardegna e su tutte le coste tirreniche, superando agevolmente i 140km/h. Questa furia eolica solleverà mari in burrasca totale, generando tempeste violentissime che andranno a bloccare inesorabilmente tutti i collegamenti marittimi con le isole minori, riproponendo i pesanti disagi logistici che già stiamo vivendo nella giornata di oggi e che abbiamo sofferto ieri.

La prossima settimana: dal freddo interlocutorio all’assedio del ciclone atlantico

L’inizio della prossima settimana ci concederà due giornate relativamente interlocutorie. Lunedì 23 e martedì 24 novembre saranno caratterizzati da una instabilità diffusa ma frammentata. Si alterneranno ampie schiarite a qualche pioggia sparsa al Nord, mentre al Centro e al Sud regnerà una spiccata variabilità atmosferica. Il dato più saliente di queste quarantotto ore sarà un netto calo termico generale, innescato dall’ingresso di correnti settentrionali taglienti che faranno precipitare le temperature ovunque. Sarà il preludio perfetto per apparecchiare la tavola atmosferica all’evento clou di questo mese. Mercoledì 25 novembre, infatti, i satelliti ci mostrano l’arrivo inesorabile di una nuova, possente perturbazione: un ciclone atlantico carico di umidità oceanica si andrà a schiantare contro l’ostacolo alpino per poi irrompere sul Mediterraneo.

Questo vortice di bassa pressione si abbatterà sull’Italia portando ancora una volta grandi piogge, che colpiranno prima le regioni settentrionali per poi accanirsi sul Centro Italia, scaricando facilmente accumuli di pioggia oltre i 100mm in poche ore. Ma la vera, grande notizia è il ritorno della neve fino a quote incredibilmente basse. L’aria fredda preesistente nei bassi strati fungerà da cuscino perfetto per le precipitazioni: in Piemonte la neve potrebbe scendere in modo quasi ipnotico fino ai 400 metri in sù, accarezzando le porte delle grandi pianure, mentre sul resto dell’arco alpino si assesterà copiosa dagli 800 metri in sù. Tra mercoledì sera e giovedì assisteremo a una nevicata straordinaria, capace di garantire accumuli eccezionali in alta quota e di far gioire gli operatori turistici montani. Il maltempo estremo non risparmierà nessuno: la perturbazione scivolerà con grande violenza verso il Centro e il Sud tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre. Sarà soprattutto la giornata di venerdì 27 a preoccupare le regioni meridionali, che si ritroveranno sotto la furia di violenti temporali autorigeneranti capaci di riversare al suolo quantità impressionanti di acqua. Guardando il calendario, ci accorgiamo che mancano appena dieci giorni all’inizio del mese di dicembre, ma la dinamica atmosferica ha già deciso tutto: quest’anno l’inverno arriverà prima, prepotente, freddo e inesorabile, dopo aver già anticipato i suoi primi colpi in modo eccezionalmente precoce nelle scorse settimane, tra fine ottobre e inizio novembre.

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