Una breve tregua meteorologica sta interessando in queste ore il Nord Italia, offrendo una pausa soleggiata prima dell’arrivo di una nuova intensa fase di maltempo atlantico. Sul Piemonte i venti di foehn sono in progressiva attenuazione su tutta la regione, con le ultime raffiche ancora presenti nelle valli dopo le forti tormente di neve che hanno colpito i crinali alpini di confine a Nord-Ovest. Gli accumuli in quota risultano già abbondanti, con circa 70 cm di neve complessivi al Lago Agnel nel territorio di Ceresole Reale, a 2304 m di quota, e circa 90 cm al Colle del Sommeiller a 2900 m. Nelle prossime ore la giornata proseguirà in prevalenza stabile e soleggiata.

Risveglio gelido sulle pianure dell’Emilia-Romagna

Scenario diverso sul fronte termico in Emilia-Romagna, dove la calma di vento e i cieli sereni notturni hanno favorito un risveglio piuttosto freddo sulle aree di pianura. Le temperature minime hanno sfiorato lo zero in diverse località, scendendo fino a +0,1°C a Soliera e +0,2°C a Carpi sud nel modenese, seguite dai +0,3°C di Soragna nel parmense, i +0,4°C di San Lorenzo della Pioppa e i +0,5°C di Boncellino di Bagnacavallo nel ravennate. Valori appena superiori si sono registrati a Sesto Imolese, Rimale e Casola Canina con +0,8°C. Al momento si segnala nebbia a Ferrara con circa +3°C, mentre Rimini e Cattolica segnano +14°C.

In arrivo treno di perturbazioni atlantiche

La pausa odierna durerà poco perché l’ultima decade di novembre vedrà ancora protagonista il flusso umido e temperato atlantico, con altre 4 o 5 perturbazioni pronte a investire l’Italia fino a fine mese. La 1ª di questo nuovo blocco colpirà il Paese domani domenica 22 novembre con gli ultimi strascichi lunedì 23, portando precipitazioni diffuse al Centro-Nord e neve sulle Alpi localmente anche sotto i 1000 m. A seguire, tra la sera di martedì 24 e venerdì 27 novembre, è attesa una nuova perturbazione, che si preannuncia molto intensa e lenta con il rischio di criticità più diffuse. Sul fronte termico il Nord entrerà in una fase più fredda e di stampo invernale, con un calo più marcato a metà della prossima settimana, mentre il Sud e le Isole vivranno condizioni meteo più miti e altalenanti.

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