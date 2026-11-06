Meteo Lombardia: breve tregua, ma il 10 novembre torna il maltempo

Dopo un venerdì caratterizzato da nuvolosità e deboli piogge, il tempo è destinato a migliorare gradualmente sulla Lombardia. Il weekend porterà infatti un ritorno del sole, soprattutto domenica, prima di un nuovo possibile peggioramento atteso all’inizio della prossima settimana. “Debole perturbazione in transito, miglioramento nel weekend. Una debole perturbazione è in transito sul Nord Italia con precipitazioni diffuse anche sulla nostra regione. Progressivamente, è atteso un miglioramento tra sabato e domenica“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, venerdì 6, “prevalenza di nubi con deboli precipitazioni sparse. Deboli nevicate oltre i 1700 metri. Sabato 7, residue precipitazioni tra notte e mattino, soprattutto sulla pianura centro-orientale. Seguirà una cessazione generale dei fenomeni con persistenza di nuvolosità estesa. Temperature massime in aumento, minime in calo raggiunte in serata“, proseguono gli esperti Arpa. Domenica 8 “netto miglioramento del tempo con prevalenza di sole. Al primo mattino probabili nebbie sulla pianura meridionale. Temperature minime in ulteriore calo con valori di poco al di sopra degli 0 °C in pianura, massime stazionarie o in lieve aumento. Lunedì 9 condizioni di tempo stabile ma con un progressivo aumento delle nubi durante il giorno, precipitazioni assenti. Temperature senza evidenti variazioni. La tendenza per martedì 10 vede un nuovo passaggio perturbato con precipitazioni deboli ma diffuse“.

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