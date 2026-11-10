Meteo Lombardia: cielo coperto e piogge fino a venerdì

Nuvole e piogge accompagneranno la Lombardia per gran parte della settimana, con un nuovo peggioramento atteso giovedì e precipitazioni anche intense. La situazione è destinata a migliorare nel weekend, quando tornerà il tempo stabile, seppur con temperature in calo. “Cielo coperto e piogge fino a venerdì. Stabile nel weekend. Una perturbazione atlantica continua ad interessare la regione causando l’afflusso di masse d’arie umide da ovest che causeranno cielo nuvoloso e precipitazioni deboli o molto deboli a carattere intermittente. Verso il fine settimana l’approfondimento di una saccatura da nord porterà ad un calo delle temperature ma a condizioni di tempo maggiormente stabili grazie alla rotazione dei flussi da nord“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Il cielo per la giornata di oggi, martedì 10, “sarà coperto o molto nuvoloso ma ci saranno locali schiarite specie sui rilievi. Le piogge, dopo aver interessato la regione nella notte, tenderanno a esaurirsi a partire dal pomeriggio con residui fenomeni. Le temperature massime arriveranno attorno ai 13-15°C in pianura e a quote collinari“, proseguono gli esperti Arpa. Domani, mercoledì 11, “le condizioni non cambieranno molto, con maggiore copertura nuvolosa e piogge deboli o molto deboli sparse, mentre giovedì 12 ci sarà un rapido peggioramento con piogge diffuse localmente anche di moderata e forte intensità. Le temperature saranno generalmente stazionarie, in aumento nei valori minimi“. Nel fine settimana “ci saranno condizioni maggiormente stabili con generale assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole o molto debole con locali rinforzi tra giovedì e venerdì su pianura e rilievi anche di forte intensità“.

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