Meteo Lombardia: deboli piogge tra venerdì e sabato

Nuvole in aumento sulla Lombardia, con qualche debole precipitazione attesa tra venerdì e sabato. Dopo una prima parte della settimana caratterizzata da condizioni variabili, il tempo è destinato a migliorare progressivamente nel weekend, con il ritorno del sole soprattutto nella giornata di domenica. “Aumento delle nubi. Deboli precipitazioni tra venerdì e sabato. La presenza di un vasto sistema depressionario tra Francia e Penisola Iberica apporta nuvolosità estesa ma senza precipitazioni significative“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, mercoledì 4, “molte nubi con possibili deboli precipitazioni sparse nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio generale miglioramento del tempo. Temperature massime in lieve calo, ma nel complesso con valori vicini alle medie del periodo. Ancora possibili forti raffiche di vento sull’Appennino“, proseguono gli esperti Arpa. Domani, giovedì 5 “prevalenza di sole con locali annuvolamenti più estesi su pianura occidentale e Appennino. Precipitazioni assenti. Temperature senza evidenti variazioni. Venerdì 6 probabile transito di una debole perturbazione collegata alla depressione menzionata all’inizio. Sono attese deboli precipitazioni sparse sulla pianura e deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri. Fine settimana inizialmente incerto ma con progressivo miglioramento in vista di domenica 8, quando sarà possibile anche un maggior soleggiamento. Temperature stazionarie o in lieve aumento“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.