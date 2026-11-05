Meteo Lombardia: domani il transito di un sistema perturbato

Dopo una giornata all’insegna del sole, sulla Lombardia è in arrivo un nuovo peggioramento del tempo. Da venerdì torneranno infatti le piogge, accompagnate da un calo delle temperature, mentre nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento, fino al ritorno del sole domenica. “Oggi tempo stabile e soleggiato, domani tornano le piogge. La presenza di un vasto sistema depressionario tra Francia e Penisola Iberica apporterà domani il passaggio di una debole perturbazione“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, giovedì 5, “prevalenza di sole con locali annuvolamenti più estesi su pianura occidentale e Valtellina. Precipitazioni assenti. Temperature senza evidenti variazioni“. Domani, venerdì 6, “come già citato in precedenza, sono attese deboli precipitazioni per il transito di un sistema perturbato. I fenomeni saranno maggiormente presenti al mattino sulle province occidentali, dal pomeriggio anche sui restanti settori. Deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1600 metri. Temperature massime in calo“, proseguono gli esperti Arpa.

La giornata di sabato 7 “sarà inizialmente incerta con deboli precipitazioni residue, seguirà una cessazione dei fenomeni ma con nuvolosità persistente su buona parte del territorio regionale. Temperature senza evidenti variazioni. Domenica 8 netto miglioramento del tempo con prevalenza di sole. Al primo mattino possibilità di nebbie sulla pianura meridionale. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento“.

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