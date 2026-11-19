Dopo una fase di maltempo caratterizzata da piogge diffuse, vento intenso e temperature in calo, sulla Lombardia è atteso un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Il fine settimana si aprirà all’insegna del sole e di un clima più mite, ma domenica è previsto un nuovo, seppur temporaneo, peggioramento con il ritorno delle precipitazioni e un abbassamento della quota neve. “Miglioramento verso il fine settimana, domenica temporaneo peggioramento. Un flusso in quota particolarmente teso da ovest determina condizioni meteorologiche blandamente instabili in progressivo miglioramento verso il fine settimana“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, giovedì 19, “previste precipitazioni diffuse, nevose da 1400-1500 metri sui rilievi settentrionali, e una copertura nuvolosa che andrà progressivamente scomparendo dal pomeriggio. I venti saranno particolarmente intensi ma di direzione variabile, con raffiche anche forti sulla pianura orientale. In pianura, causa nuvolosità, le temperature arriveranno al più attorno ai 12 °C con valori anche superiori tra alta pianura e collina“, proseguono gli esperti Arpa.

Domani, venerdì 20, e sabato 21 “le giornate saranno decisamente più soleggiate e vedranno le temperature massime arrivare in pianura anche fino a 16-18 °C. Domenica 22 la rapida rotazione dei flussi apporterà condizioni più instabili con diffuse precipitazioni più insistenti sulla pianura e quota neve che potrà calare fino a 1000-1200 metri“. La settimana prossima “invece vedrà una prima parte più stabile e una seconda più variabile, ma nel complesso si attendono temperature e precipitazioni sopra media“.

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