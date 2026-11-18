La settimana in Lombardia sarà caratterizzata da un’alternanza tra fasi di bel tempo e brevi passaggi perturbati. Dopo un temporaneo miglioramento a metà settimana, giovedì è atteso un rapido peggioramento, seguito da nuove schiarite. Il sole accompagnerà poi la regione fino a sabato, mentre domenica è previsto il transito di una nuova perturbazione. “Minore variabilità nella seconda parte della settimana. Una lieve rimonta della pressione nel corso di mercoledì 18 causa condizioni generalmente soleggiate dal pomeriggio, ma il rapido transito di un fronte freddo in via di occlusione giovedì 19 causa un rapido e temporaneo peggioramento nella prima parte della giornata, seguito da ampie schiarite“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Il tempo si manterrà generalmente soleggiato fino a sabato 21, “mentre per domenica 22 è atteso un nuovo peggioramento a carattere temporaneo per il transito di una nuova perturbazione, la quale, allontanandosi, lascerà spazio ad un miglioramento a partire da lunedì 23. Le temperature minime saranno sostanzialmente stazionarie nel corso della settimana, con tendenza a calare con l’inizio della settimana entrante; le massime aumenteranno di qualche grado mercoledì 18 e si manterranno tali fino a sabato 21, per poi calare nuovamente; le effettive variazioni di temperatura saranno fortemente dipendenti dall’effettivo soleggiamento di ciascuna giornata“, concludono gli espetti Arpa.

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