Dopo una fase di tempo relativamente stabile, la Lombardia si prepara a una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica in arrivo porterà piogge diffuse, possibili nevicate in montagna e un rinforzo dei venti, con condizioni variabili almeno fino a venerdì. “Cambiamento della situazione meteorologica. Un promontorio in transito da ovest verso est sul Mediterraneo centrale e l’Italia, seguito da una perturbazione atlantica in avvicinamento portano tempo variabile sulla Lombardia“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, martedì 24, “tempo generalmente stabile fino alla sera quando si prevedono deboli precipitazioni a partire dai settori sud-occidentali. Temperature massime in pianura tra 8 e 13°C“. Domani, mercoledì 25 “una vasta struttura depressionaria centrata sulla Francia, in lento movimento verso est, porterà piogge diffuse e possibili nevicate oltre i 1000 metri circa, localmente anche di moderata intensità in serata. Vento in rinforzo sui settori più orientali della pianura e delle Prealpi. Giovedì 26, precipitazioni residue su buona parte della regione nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio schiarite, anche ampie. Possibili forti raffiche di vento da nord sulle zone alpine. Venerdì 27, si prevede condizioni instabili per la struttura depressionaria che rimarrà sull’Europa centrale. Nel fine settimana probabile miglioramento del tempo“.

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