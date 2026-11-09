Meteo Lombardia: instabilità fino a giovedì 12 novembre

La Lombardia si prepara ad affrontare una settimana dal sapore pienamente autunnale, con cieli spesso grigi, piogge diffuse e temperature in calo. Una fase di maltempo che accompagnerà i prossimi giorni, prima di un graduale miglioramento atteso a partire da venerdì, quando tornerà a prevalere il sole grazie all’arrivo di aria più fredda e secca. “Blanda instabilità sulla regione fino a giovedì. Un flusso in prevalenza occidentale mantiene le condizioni meteorologiche tipicamente autunnali con diffusa copertura nuvolosa e precipitazioni da deboli a moderate fino a giovedì 12. Da venerdì 13 l’approfondimento di una saccatura proveniente dalla penisola Scandinava apporterà aria più fredda e secca che determinerà condizioni più stabili“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Per la giornata di oggi, lunedì 9, “cielo coperto e precipitazioni deboli o molto deboli in prevalenza sui settori centrali e orientali. Le temperature in pianura difficilmente supereranno i 10°C. Domani, martedì 10, e mercoledì 11 il cielo si manterrà coperto o molto nuvoloso con locali schiarite e le piogge insisteranno maggiormente sulla fascia prealpina centro-orientale nella giornata di martedì, mercoledì sul mantovano. Temperature in aumento“, proseguono gli esperti Arpa.

Giovedì 12 “la rotazione dei flussi in quota apporterà aria umida sulla regione da sud che aumenterà l’instabilità. Previste precipitazioni localmente anche di moderata intensità che interesseranno l’intero territorio. Temperature massime in calo. Da venerdì 13 l’arrivo di aria secca e fredda da nord determinerà minore probabilità di precipitazioni e cielo sereno o poco nuvoloso. La ventilazione si manterrà debole o molto debole tranne temporanei rinforzi sulla pianura da est nella giornata di giovedì e venerdì da nord sui settori settentrionali e occidentali“, concludono gli esperti Arpa.

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