Meteo Lombardia: maltempo fino al fine settimana, poi breve tregua

Nuvole, piogge e un clima ancora instabile accompagneranno la Lombardia nei prossimi giorni. Il maltempo si intensificherà tra giovedì e venerdì, prima di lasciare spazio a una breve parentesi di tempo più stabile nel fine settimana, quando è atteso anche un deciso calo delle temperature. La tregua, tuttavia, potrebbe durare poco: già dalla prossima settimana si profila un nuovo peggioramento. “Maltempo fino al fine settimana, poi breve fase stabile. Le condizioni meteorologiche si manterranno blandamente instabili a causa del continuo afflusso di aria umida proveniente dall’Atlantico. Il calo della pressione porterà tra giovedì e venerdì l’intensificazione di questa fase perturbata, per poi lasciare spazio a tempo più stabile per il fine settimana favorito dalla discesa di aria fredda ma secca da nord“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, mercoledì 11, “il cielo sarà in prevalenza coperto con temporanei passaggi di precipitazioni a partire dai settori sudoccidentali verso quelli nordorientali. Le temperature in pianura raggiungeranno i valori massimi di 12-14°C. Domani, giovedì 12, le piogge interesseranno l’intero territorio con fenomeni localmente anche di moderata o forte intensità e le temperature aumenteranno specie nei valori minimi; venerdì 13 ci sarà meno spazio per le piogge, seppur presenti per buona parte del giorno, e le temperature aumenteranno in particolare su alta pianura e a quote collinare“.

Da sabato 14 “ci sarà una breve fase stabile con calo deciso delle temperature, mentre dalla settimana prossima, specie nei primi giorni, si prevede un nuovo peggioramento. La ventilazione sarà debole o molto debole per l’intero periodo ma vedrà locali rinforzi tra giovedì e venerdì su pianura e rilievi anche di forte intensità“, concludono gli esperti Arpa.

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