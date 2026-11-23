Settimana all’insegna di un tempo inizialmente stabile in Lombardia, ma con un graduale peggioramento a partire da martedì sera. Tra mercoledì e venerdì sono attese piogge diffuse e possibili nevicate in montagna, mentre per il fine settimana si intravede un possibile ritorno del bel tempo. “Tempo generalmente stabile. Un ampio centro di bassa pressione sull’Europa nord-orientale porta correnti settentrionali in quota sul Nord Italia. Sulla Lombardia condizioni generalmente stabili lunedì 23, nuvolosità variabile con ampie schiarite a tratti, anche se non si esclude qualche isolato piovasco. Temperature massime in pianura tra 10 e 15°C“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Domani, martedì 24, “un promontorio in transito da ovest verso est sull’Italia porta ancora tempo stabile fino alla sera quando si prevedono deboli precipitazioni a partire dai settori sud-occidentali per una perturbazione atlantica in avvicinamento. Mercoledì 25 una vasta struttura depressionaria centrata sulla Francia porterà precipitazioni diffuse, possibili nevicate oltre i 800 metri circa. Vento in rinforzo da est sulla pianura orientale“, sottolineano gli esperti Arpa. Giovedì 26 e venerdì 27 “condizioni prevalentemente instabili per la struttura depressionaria che rimarrà sull’Europa centrale. Nel fine settimana possibile miglioramento del tempo“.

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