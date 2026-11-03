Meteo Lombardia: nuovo peggioramento già da domani

In Lombardia giornate dal sapore tipicamente autunnale, tra nuvole, qualche debole precipitazione e temperature in linea con il periodo. Dopo una fase di maggiore stabilità, un nuovo peggioramento potrebbe interessare la regione già da domani, mentre per il fine settimana resta ancora qualche incertezza. “Tempo variabile e temperature autunnali. L’allontanamento di un centro di bassa pressione dal Sud Italia verso est e l’estensione di un campo di alta pressione sull’Europa centrale portano tempo stabile sulla Lombardia, ma domani (mercoledì 4) condizioni meteorologiche debolmente instabili per la formazione di un minimo sull’Europa sud-occidentale“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, martedì 3, “nuvolosità irregolare sui settori sud-occidentali, cielo da molto nuvoloso a coperto su quelli nord-orientali. Non esclusa qualche debolissima precipitazione in tarda serata sull’alta pianura orientale e sulle Prealpi. Vento moderato e a tratti forte da est sull’Appennino. Temperature massime in pianura tra 13 e 16°C. Mercoledì 4 nubi residue con deboli precipitazioni sparse nella prima parte della giornata, possibili nevicate oltre i 1600 metri“, proseguono gli esperti Arpa. “Dal pomeriggio generale miglioramento del tempo. Temperature massime in lieve calo, ma nel complesso con valori vicini alle medie del periodo. Ancora possibili forti raffiche di vento sull’Appennino. Giovedì 5 ampie schiarite sulla pianura, nuvolosità variabile e a tratti estesa sui rilievi, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Da venerdì 6 tendenza incerta: possibile transito di un minimo sul Nord Italia con precipitazioni anche sulla Lombardia“.

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