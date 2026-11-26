Dopo il maltempo degli ultimi giorni, la Lombardia si prepara a una graduale attenuazione delle precipitazioni e a un ritorno del tempo stabile. Le piogge lasceranno spazio a un fine settimana caratterizzato inizialmente da nebbie e nubi basse, ma con ampie schiarite attese tra sabato e domenica. “Precipitazioni in esaurimento, condizioni più stabili nel fine settimana. L’evoluzione della circolazione depressionaria porterà un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla seconda parte di oggi, giovedì 26, con residue piogge deboli fino al primo pomeriggio e nevicate dai 1000m circa. Il cielo si manterrà coperto o molto nuvoloso“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

A seguire, proseguono gli esperti arpa, “l’avvicinamento di un minimo barico dal quadrante settentrionale e la contemporanea espansione di un promontorio sull’Europa occidentale porteranno condizioni stabili venerdì 27 e nel fine settimana. Nebbia e nubi basse caratterizzeranno la giornata di venerdì 27 e la mattina di sabato 28, successivamente saranno prevalenti condizioni di cielo sereno“. Le temperature “subiranno un calo moderato nelle minime da venerdì 27 a domenica 29 e successivo rialzo dalla giornata seguente, lunedì 30. Il vento rimarrà debole su tutta la regione, salvo raffiche da nord anche di intensità forte nella seconda parte di giovedì 26 su Val Chiavenna“.

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