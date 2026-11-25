In Lombardia fase di maltempo caratterizzata da piogge diffuse, possibili nevicate in montagna e un generale rinforzo dei venti. L’instabilità accompagnerà gran parte della settimana, con un graduale miglioramento atteso nel corso del fine settimana e condizioni più stabili nei primi giorni della prossima settimana. “Tempo instabile sulla Lombardia. Una vasta struttura depressionaria di origine atlantica, in movimento verso il Nord Italia, porta condizioni meteorologiche instabili sulla Lombardia“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi mercoledì 25, “piogge diffuse e possibili nevicate oltre i 1000 metri circa. In serata una generale intensificazione delle precipitazioni, localmente anche di moderata intensità e a carattere di rovescio. Temperature massime in pianura tra 7 e 12°C. Vento in rinforzo sui settori più orientali della pianura e delle Prealpi“. Domani giovedì 26, “precipitazioni residue su gran parte della regione nella prima parte del giorno. Nel pomeriggio schiarite, anche ampie. Possibili forti raffiche di vento da nord sulle zone alpine. Venerdì 27, nella notte e al primo mattino nubi basse in estensione e possibili banchi di nebbia sulla pianura e sulle Prealpi. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità. Non si esclude qualche isolato piovasco. Nel fine settimana il successivo allontanamento verso sud-est della struttura depressionaria favorirà un miglioramento del tempo che potrebbe persistere anche all’inizio della prossima settimana“, concludono gli esperti Arpa.

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