La settimana in Lombardia sarà caratterizzata da un tempo variabile, con qualche episodio di pioggia alternato a momenti più soleggiati. Dopo un avvio incerto, le condizioni meteo sono infatti destinate a migliorare progressivamente, con temperature in lieve aumento fino a sabato. Un nuovo peggioramento è atteso domenica, prima di un ulteriore ritorno del bel tempo. “Miglioramento del tempo nella seconda parte della settimana. Una serie di perturbazioni che transitano a Nord delle Alpi senza mai interessare direttamente il territorio lombardo, ma comunque causando qualche lieve episodio di maltempo“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Nel corso di oggi martedì 17 “è la coda di un fronte caldo a causare temporanee pioviggini sparse, mentre nel corso di mercoledì 18 l’umidità presente potrà causare qualche nebbia in pianura nelle ore più fredde. Un fronte freddo che si appoggerà alle Alpi nel corso di giovedì 19 causerà precipitazioni nella prima parte della giornata seguite da un rapido miglioramento, che si manterrà tale fino a sabato 21 a causa del successivo relativo aumento della pressione“, proseguono gli esperti Arpa.

Per domenica 22 “lo scenario più plausibile è quello del transito di un nuovo sistema perturbato sull’Italia settentrionale, che causerà un rapido ma temporaneo peggioramento delle condizioni, che tenderanno nuovamente a migliorare da lunedì 23. Le temperature minime saranno sostanzialmente stazionarie nel corso della settimana, le massime aumenteranno di qualche grado mercoledì 18 e si manterranno tali fino a sabato 21, per poi calare nuovamente; le effettive variazioni di temperatura saranno fortemente dipendenti dall’effettivo soleggiamento di ciascuna giornata“, concludono gli esperti Arpa.

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