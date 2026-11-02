Meteo Lombardia: temperature in graduale calo, da venerdì rischio maltempo

L’aria più fredda porta in Lombardia un clima tipicamente autunnale, con temperature in graduale calo e nuvolosità in aumento nei prossimi giorni. La settimana si apre all’insegna del tempo stabile, ma da venerdì non si esclude il ritorno di qualche debole precipitazione. “Settimana con nuvolosità variabile e temperature autunnali. Una perturbazione diretta al Sud Italia ha favorito l’arrivo di aria fredda anche sulla nostra regione, seppur con assenza di fenomeni significativi in termini di nuvolosità e precipitazioni“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi, lunedì 2, “prevalenza di sole e qualche annuvolamento più esteso sulla pianura meridionale. Domani, martedì 3, tempo ancora stabile con nuvolosità in progressivo aumento; non esclusa qualche debolissima precipitazione in serata sulle Prealpi. Vento moderato e a tratti forte da est sull’Appennino. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo“, proseguono gli esperti Arpa. Mercoledì 4 e giovedì 5 “nuvolosità variabile e a tratti estesa, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature massime in ulteriore lieve diminuzione, ma nel complesso con valori vicini alle medie del periodo. Da venerdì 6 tendenza molto incerta: possibile transito di alcuni impulsi perturbati atlantici con deboli precipitazioni. Temperature senza evidenti variazioni e nel complesso di poco inferiori alle medie climatiche del periodo“.

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