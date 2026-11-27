Nuvole e qualche debole precipitazione caratterizzeranno la giornata di oggi in Lombardia, ma il tempo è destinato a migliorare nel corso del fine settimana, con il ritorno del sole su gran parte della regione. Dopo una breve parentesi di instabilità, le condizioni meteorologiche torneranno a essere stabili, con temperature in lieve calo e possibili nebbie in pianura. “Condizioni meteorologiche variabili. Un nucleo depressionario in discesa sull’Europa centrale verso il Nord Italia porta una situazione meteorologica debolmente instabile sulla Lombardia, ma nel fine settimana condizioni stabili per l’allontanamento della struttura depressionaria verso sud-est“: è quanto riportano le previsioni meteo per la Lombardia pubblicate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi venerdì 27, “cielo nuvoloso o molto nuvoloso con isolati piovaschi o fenomeni di nevischio oltre i 1000 metri circa. Soleggiato sulle Alpi. Temperature massime in pianura tra 7 e 12°C“, proseguono gli esperti Arpa. Domani, sabato 28, “diminuzione della nuvolosità. Nella notte e al primo mattino nubi basse e banchi di nebbia localmente sulla pianura. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Domenica 29, nuvolosità variabile con schiarite, anche ampie, ma in mattinata possibili banchi di nebbia sulla pianura. Temperature in pianura in lieve calo, minime vicine allo zero. Lunedì 30, è previsto il passaggio di una perturbazione con possibili deboli precipitazioni, seguito da una circolazione anticiclonica e molto spazio per il sole martedì 1° dicembre e mercoledì 2“.

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