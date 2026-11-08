Meteo, parentesi quasi primaverile sui Balcani: ECMWF vede temperature oltre i +20°C con l’effetto föhn

Una fase decisamente più mite potrebbe interessare i Balcani nella parte centrale della prossima settimana, dopo il freddo che ha caratterizzato l’avvio di novembre. Le ultime mappe del modello europeo ECMWF delineano un rinforzo dei venti meridionali e sudoccidentali, capaci di trasportare aria più calda dal Mediterraneo verso la Penisola balcanica. In alcune zone i valori massimi potrebbero avvicinarsi o superare i +20°C, ma il riscaldamento non sarà necessariamente uniforme né accompagnato ovunque da tempo soleggiato. Le previsioni per la regione indicano infatti un aumento termico dopo il 9 novembre, pur mantenendo la possibilità di nuvolosità e precipitazioni.

Temperature sopra la media su gran parte dei Balcani

La mappa delle anomalie a 850 hPa mostra un segnale caldo esteso su gran parte dei Balcani, dalla Croazia e dalla Bosnia-Erzegovina verso Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria, con il flusso mite che si spinge anche verso le aree limitrofe. Le anomalie positive indicano temperature previste a circa 1.500 metri di quota superiori alla media del periodo; non rappresentano però i valori attesi direttamente nelle città o nelle pianure, perché la temperatura al suolo dipende anche da nuvolosità, vento, pioggia, altitudine e caratteristiche del territorio.

La mappa ECMWF valida per venerdì 13 novembre conferma la presenza di aria molto mite in quota sui settori centrali e orientali della Penisola, mentre il campo di pressione suggerisce una circolazione favorevole al richiamo dai quadranti meridionali e sudoccidentali. In questo contesto, le massime potrebbero salire sensibilmente nelle pianure e nelle vallate più riparate, soprattutto dove il vento riuscirà a rimescolare l’aria e a dissolvere eventuali strati nuvolosi bassi. In alcune località i +20°C potrebbero essere raggiunti o superati, ma si tratta di una possibilità legata alle condizioni locali e da verificare con i prossimi aggiornamenti.

Possibile effetto föhn sui versanti sottovento

A rendere il quadro ancora più interessante è il possibile sviluppo di condizioni favoniche in alcune aree sottovento ai rilievi. Quando l’aria umida viene costretta a salire lungo un versante, tende a raffreddarsi e può favorire la formazione di nubi e precipitazioni; una volta superata la catena montuosa, l’aria che ridiscende sul versante opposto si comprime, si riscalda e diventa più secca. Il risultato può essere un aumento rapido delle temperature e una temporanea diminuzione della nuvolosità, con differenze marcate tra località anche relativamente vicine. Questo meccanismo potrebbe favorire condizioni più miti e asciutte in alcune vallate interne e nei settori riparati, mentre le aree esposte al flusso umido e ai rilievi rivolti verso l’Adriatico potrebbero sperimentare più nubi e precipitazioni. Non basta, tuttavia, la sola provenienza sudoccidentale del vento per parlare di föhn: l’intensità e l’orientamento del flusso, insieme alla posizione dei sistemi perturbati, saranno determinanti per capire dove l’effetto potrà manifestarsi davvero.

Piogge più probabili sui Balcani occidentali

La mappa delle precipitazioni per la mattina di venerdì mostra i fenomeni più organizzati soprattutto sui Balcani occidentali, con piogge tra l’area adriatica e i settori interni più prossimi ai rilievi, mentre verso est la distribuzione appare più irregolare. È una rappresentazione riferita a un momento preciso e non indica da sola il totale delle piogge della giornata, ma evidenzia come la fase mite possa accompagnarsi a condizioni instabili, in particolare nelle aree occidentali e lungo i versanti più esposti alle correnti umide.

Il contrasto sarà quindi evidente: da una parte l’afflusso di aria più calda potrà portare temperature insolitamente elevate per metà novembre, dall’altra il passaggio di nubi e piogge manterrà un tempo variabile e localmente perturbato. Le zone riparate dai rilievi e raggiunte da venti discendenti avranno maggiori possibilità di registrare le massime più alte, mentre dove la copertura nuvolosa resterà compatta o le precipitazioni saranno più persistenti il riscaldamento potrà risultare attenuato.

Riscaldamento temporaneo, da confermare nei prossimi aggiornamenti

L’eventuale superamento dei 20°C non va dunque inteso come una previsione valida per tutti i Balcani, ma come un possibile picco locale nel contesto di una parentesi mite che potrebbe coinvolgere una parte ampia della regione. Dopo il freddo dei giorni precedenti, il rialzo sarebbe comunque notevole, ma non rappresenterebbe l’avvio di una fase primaverile duratura: sarebbe una temporanea risposta alla circolazione meridionale, esposta a cambiamenti anche sensibili in base all’evoluzione dei fronti e dei minimi di pressione.

La previsione del modello europeo segnala dunque un potenziale riscaldamento importante sui Balcani, con possibili effetti favonici e temperature localmente oltre i +20°C, ma la distribuzione precisa di caldo, vento e piogge resta da definire. Nei prossimi aggiornamenti sarà fondamentale seguire l’evoluzione dei venti e dei sistemi perturbati, perché piccoli spostamenti delle strutture atmosferiche potranno cambiare sia le aree più piovose sia quelle in cui il riscaldamento riuscirà a spingersi maggiormente.