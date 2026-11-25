La perturbazione che sta interessando il Piemonte si prepara a entrare nella sua fase più intensa. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni diffuse su gran parte della regione, anche a carattere di rovescio e localmente di forte intensità. La neve sta già interessando tutte le aree alpine piemontesi, con fiocchi segnalati nelle valli interne fino a circa 600 metri di quota, soprattutto tra Cuneese e Torinese. Sulle valli maggiormente esposte ai flussi umidi, invece, la quota neve si mantiene generalmente più elevata, intorno ai 900 metri.

Alla base del peggioramento c’è una profonda struttura depressionaria in movimento dalle coste atlantiche europee verso il Mediterraneo. Dopo aver raggiunto il Golfo di Biscaglia, il minimo di bassa pressione si sposterà sul Golfo Ligure, favorendo condizioni di marcato maltempo sul Piemonte. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le precipitazioni saranno moderate e diffuse, con i quantitativi più elevati attesi sull’Appennino alessandrino. La quota neve sarà generalmente compresa tra 800 e 1.100 metri, con un temporaneo abbassamento fino a 600-700 metri in questa mattinata sul Cuneese. Gli ultimi fenomeni interesseranno il settore centro-orientale della regione nella mattinata di domani. Nel pomeriggio è invece previsto un graduale miglioramento grazie all’allontanamento della depressione verso Nord-Est.

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