Meteo Piemonte, nuove gelate fino in pianura e temperature fino a -3°C

L’irruzione di aria fredda da est iniziata nei giorni scorsi ha prodotto un sensibile calo delle temperature in Italia, portando un’atmosfera più invernale che autunnale, come confermato anche dal ritorno della neve lungo l’Appennino. Tra le regioni che hanno risentito maggiormente dell’afflusso di aria fredda c’è il Piemonte, dove anche oggi si registrano minime sottozero e gelate diffuse, che hanno interessato Alpi, fondovalle alpini e anche le pianure. Oggi le zone più fredde sono state i fondovalle tra Cuneese, Astigiano e Monferrato, con picchi fino a -2/-3°C. Ecco alcuni dei valori più significativi:

-3,2°C a Camerana (CN)

a Camerana (CN) -2,7°C a Capriglio (AT)

a Capriglio (AT) -2,2°C a Castellero (AT)

a Castellero (AT) -2,1°C a San Marzano Oliveto (AT)

a San Marzano Oliveto (AT) -1,7°C a Saliceto – Bergalli (CN)

a Saliceto – Bergalli (CN) -1,6°C a Incisa Scapaccino (AT)

a Incisa Scapaccino (AT) -1,4°C a Asti Valmanera (AT)

a Asti Valmanera (AT) -1,4°C a Castell’Alfero (AT)

a Castell’Alfero (AT) -1,3°C a Villafranca d’Asti (AT)

a Villafranca d’Asti (AT) -1,3°C a Calliano Monferrato (AT)

a Calliano Monferrato (AT) -1,2°C a Gavi loc. Cheirasca (AL)

a Gavi loc. Cheirasca (AL) -0,8°C a San Damiano d’Asti (AT)

a San Damiano d’Asti (AT) -0,8°C a Baldissero d’Alba (CN)

a Baldissero d’Alba (CN) -0,7°C a Nizza Monferrato (AT)

a Nizza Monferrato (AT) -0,7°C a Carrù (CN)

a Carrù (CN) -0,5°C a Verolengo (TO)

Le temperature più rilevanti in montagna

In alcuni fondovalle alpini tra i 1.500/1.800 metri si sono registrate temperature fino a -4/-6°C. Tra i valori più rilevanti: -6,6°C all’Alpe Devero (VB) 1.634 metri, -5,6°C a Sauze di Cesana (TO) a 1.840 metri, -4,1°C a Pragelato (TO) a 1.540 metri e -4,4°C all’Alpe Veglia (VB) a 1.750 metri. Salendo ancora più di quota, spiccano i -17,5°C alla Capanna Margherita (VC) a 4.556 metri, -9,0°C sul Monviso a 3.320 metri e -8,6°C al Gran Vaudala (TO) a 3.272 metri.

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