Meteo Piemonte, piogge intense a sud e nuove nevicate in arrivo sulle Alpi

L’arrivo di una perturbazione atlantica innescherà una nuova, violenta ondata di maltempo sull’Italia nella giornata di giovedì 12 novembre. Piogge torrenziali interesseranno il Centro-Nord, con accumuli molto abbondanti tra Liguria di Levante, Toscana nordoccidentale e Appennino emiliano, ma anche Friuli Venezia Giulia. Anche il Piemonte sarà interessato dal maltempo. Le piogge saranno diffuse già dalle prime ore del mattino: sarà più colpito il settore meridionale, nelle zone al confine con la Liguria, con locali picchi di forte intensità. Nel resto della regione, le piogge saranno deboli o moderate, senza creare particolari criticità.

Nevicate in arrivo

Il sistema perturbato è alimentato da correnti umide e miti dai quadranti sudoccidentali e ciò influisce anche sulla quota neve, che si manterrà molto elevata per il periodo. Sulle Alpi piemontesi la neve è attesa mediamente a partire dai 2.200-2.500 metri di quota, con possibilità di temporanei abbassamenti intorno ai 2.000 metri durante i rovesci più intensi. Sono attesi accumuli generalmente compresi tra 10 e 15cm oltre i 2.200-2.400 metri. Le aree più colpite dalle nevicate saranno le seguenti:

Alpi Cozie e zona del Monviso : attesi più di 20cm oltre i 2.500 metri

: attesi più di oltre i 2.500 metri Alpi Torinesi: 10-15cm oltre i 2.400 metri

oltre i 2.400 metri Alta Valsesia: 10-15cm oltre i 2.500 metri

oltre i 2.500 metri Ossola: quantitativi inferiori e generalmente più contenuti rispetto alle altre aree.

Da venerdì 13 novembre, l’allontanamento della perturbazione porterà un miglioramento del tempo sul Piemonte, ma con cieli ancora nuvolosi.

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