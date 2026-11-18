Il Piemonte si è svegliato oggi mercoledì 18 novembre avvolto da una fitta coltre di nebbia, estesa a gran parte della pianura e localmente fino a 500-600 metri di quota. Uno scenario opposto si registra sulle Alpi, dove soffia un intenso vento di Foehn, con raffiche che hanno superato i 100 km/h: raggiunti i 115 km/h a Rocca dell’Abisso e i 112 km/h al Gran Vaudala. Nelle prossime ore il vento favorirà il dissolvimento delle nebbie e un deciso aumento delle temperature, con punte di +17/+20°C tra settori pedemontani occidentali, Langhe e Cuneese. Sul resto della regione sono attesi valori compresi tra +11°C e +15°C.

Una nuova perturbazione è però in arrivo tra la notte e le prime ore di domani giovedì 19 novembre, con precipitazioni diffuse sulle Alpi e possibili deboli piogge anche in pianura. La neve cadrà inizialmente oltre i 1.300-1.800 metri, con quota in temporaneo rialzo sul Cuneese fino a 2.400-2.600 metri. Il peggioramento sarà breve: già dalla mattinata di giovedì le precipitazioni tenderanno a esaurirsi, lasciando spazio a nuovi rinforzi di Foehn e a temperature ancora miti.

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