Le ultime elaborazioni del modello ensemble americano GEFS relative alla corsa odierna delineano uno scenario barico di notevole interesse per il passaggio tra la fine di novembre e la prima decade di dicembre perché il flusso zonale alle alte latitudini mostra segni evidenti di rallentamento e frammentazione mentre le anomalie positive di geopotenziale a 500 hPa risalgono con decisione verso l’Atlantico settentrionale e l’area artica. Questo movimento non si esaurisce in un semplice episodio isolato ma tende a estendersi dapprima verso nord e poi verso ovest fino a interessare la Groenlandia e il Polo Nord dove il promontorio finisce per saldarsi con un’altra struttura anticiclonica in risalita dal settore dell’Alaska creando una sorta di ponte alto che comprime e disarticola il vortice polare troposferico.

Vortice Polare troposferico meno compatto: rallenta il flusso zonale e prende forma una NAO negativa

Quando il vortice polare troposferico perde compattezza e il vento zonale a 60 gradi nord scende su valori molto contenuti il getto occidentale perde la sua traiettoria tesa e si ondula profondamente favorendo lo scivolamento di geopotenziali più bassi verso le medie latitudini. Sul piano sinottico europeo questa dinamica si traduce in una graduale transizione da un assetto di blocco scandinavo verso una configurazione più marcatamente groenlandese che per sua natura tende a spingere l’indice NAO su valori negativi alterando la consueta circolazione temperata oceanica e aprendo la porta a scambi meridiani più vivaci.

Le anomalie di geopotenziale in Europa: i segnali del GEFS per il 26 novembre

Nelle mappe centrate sull’Europa si osserva come già intorno al 26 novembre l’area mediterranea e buona parte del settore centro-orientale restino esposte a geopotenziali relativamente contenuti e anomalie negative mentre l’alta pressione guadagna terreno tra Regno Unito Nord Atlantico e Scandinavia.

Proiettandosi verso l’inizio di dicembre intorno al 5 del mese il quadro mostra una struttura anticiclonica e un’anomalia positiva ben radicate tra Atlantico settentrionale Groenlandia e settore occidentale europeo con geopotenziali più bassi e anomalie negative relegati verso l’Europa orientale e balcanica una disposizione che aumenta le probabilità di fasi più fredde o instabili sul continente ma che richiede ancora conferme sulla tempistica esatta sulla posizione definitiva del blocco e sulla sua reale persistenza nel medio termine.

Le conseguenze per l’Italia: possibili fasi più fredde e maggiore variabilità atmosferica

Per l’Italia, la transizione da un blocco scandinavo verso un blocco più marcato tra Nord Atlantico e Groenlandia, accompagnata da una tendenza verso una fase negativa della NAO e dallo scivolamento di geopotenziali più bassi verso le medie latitudini, rende più probabili fasi di variabilità e un possibile calo termico rispetto alla circolazione oceanica mite e tesa, ma il quadro resta legato alla posizione finale dell’alta pressione e alla traiettoria delle saccature o dei flussi settentrionali/nord-orientali.

Blocco atlantico-groenlandese: gli scenari alternativi per l’inizio di dicembre

Nelle mappe si nota già intorno al 26 novembre un contesto di geopotenziali relativamente contenuti e anomalie negative sull’area mediterranea e centro-europea, mentre verso il 5 dicembre la spinta anticiclonica.si concentra più a nord-ovest e sull’Atlantico settentrionale con geopotenziali più bassi spostati verso est e sud-est, lasciando ancora aperte le verifiche su tempistica, collocazione esatta del blocco e persistenza.

Se il blocco atlantico-groenlandese si posizionerà sufficientemente a ovest e a nord da favorire discese d’aria più fredda lungo il bordo orientale o sud-orientale dell’alta pressione, l’Italia potrà sperimentare episodi freddi e occasioni d’instabilità; se invece la struttura anticiclonica tenderà a espandersi o a restare più sbilanciata verso l’Europa occidentale o meridionale, l’impatto freddo sul nostro Paese risulterebbe più marginale o limitato solo ad alcune regioni.