Meteo, strage in autostrada a causa della nebbia in Bulgaria: 12 morti e 50 feriti in un maxi-tamponamento | VIDEO

Tragedia a causa del meteo su un’autostrada in Bulgaria: almeno dodici persone sono morte e oltre cinquanta sono rimaste ferite in un maxi-tamponamento a catena provocato da una nebbia fitta e improvvisa su un’autostrada nel sud-est del Paese. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una cinquantina di auto e camion. La tragedia è avvenuta vicino a Yambol, sull’arteria che collega la capitale Sofia alla città di Burgas, sul Mar Nero di Burgas, ha riferito il Governatore regionale Georgi Chalakov. Secondo il Ministro dell’Interno, Ivan Demerdzhiev, poco prima dell’incidente, la visibilità in quel tratto autostradale era di circa 70-80 metri, ma nel giro di pochissimo è scesa a 10 metri.

Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e personale sanitario sono accorsi sul luogo dell’incidente. Le immagini diffuse dai media locali mostrano auto e camion ammassati lungo le sei corsie dell’autostrada; molti veicoli appaiono distrutti, ribaltati o finiti fuori strada. Facendo il punto con i giornalisti sul posto, il Segretario generale del Ministero dell’Interno, Lyubomir Nikolov, ha indicato la nebbia come probabile causa dell’incidente, innescato dallo scontro tra un autobus e un camion lungo la carreggiata in direzione di Burgas.

Record di stragi sulle strade in Bulgaria

La Bulgaria ha un triste record di stragi sulle sue strade, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni su spinta dell’Unione europea. Un totale di 456 persone sono morte in incidenti nel 2025, in calo del 5% rispetto all’anno precedente e del 27% rispetto al 2019. Nel 2019, l’Ue ha introdotto un obiettivo per ridurre le morti stradali e le lesioni gravi del 50% entro il 2030. Nel 2023, il parlamento bulgaro ha adottato pene più severe per chiunque sia trovato alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.